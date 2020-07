Av Mathias Moene Rød

Det finnes flere tusen sopparter i norsk natur. Mange er det ufarlig å smake på, men det finnes sopp som er så giftig at selv en liten smakebit kan føre til alvorlig forgiftning.

Nå går soppeksperter i Folkehelseinstituttet ut og advarer etter høy aktivitet og mangedobling av henvendelser fra folk som har spist sopp.

– 150 prosent økning

– Bare i juli har vi fått en økning på nesten 150 prosent i henvendelser sammenlignet med tidligere år, forteller seniorrådgiver og soppsakkyndig i Giftinformasjonen, Kristin Opdal Seljetun.

En varm juni, etterfulgt av en fuktig juli, har ført til perfekte soppforhold. Dermed har soppen kommet tidligere i år over hele landet, men særlig på regntunge Vestlandet og ellers i Sør-Norge er soppsesongen for alvor i gang.

– Folk er mer ute i naturen i sommer, og det er viktig at man bruker de hjelpemidlene man har med applikasjonen Digital soppkontroll. Det går også an å ta med dagens fangst til soppkontroll, som arrangeres av Sopp- og nyttevekstforbundet, sier Seljetun.

Vær oppmerksom på hvit og brun sopp

Soppeksperten ber folk være oppmerksomme på at de giftigste soppene vanligvis vokser i skogen, men giftige sopper kan også vokse på gress eller i egen bakhage.

Hun advarer spesielt mot soppartene hvit fluesopp, som til forveksling kan ligne på små sjampinjonger, i tillegg til den svært giftige spiss giftslørsopp som ofte vokser sammen med traktkantarellen.

– Et generelt tips er at man aldri bør spise helt hvit eller brun sopp uten å vite hva det er. Konsekvensene av å skade indre organer ved å spise feil sopp er så store at man alltid bør få kontrollert soppen om man ikke er 100 prosent sikker, oppfordrer Seljetun.

Urovekkende trend

Seljetun påpeker en negativ trend som viser at rundt 70 prosent av de alvorlige soppforgiftningene har vært hos personer med fremmedkulturell bakgrunn.

– Turister, innvandrere og andregenerasjons nordmenn har ofte andre soppkunnskaper, som for eksempel i Asia hvor man forveksler den svært giftige hvite fluesoppen med en art matsopp som er spiselig.

Man skal likevel ikke være redd for å plukke sopp i sommer, og med soppsesongen godt i gang har Seljetun noen norske favoritter som man allerede nå kan plukke flere steder i landet.

– Kantarell er en god matsopp som vokser nå., det gjør også rørsopper som steinsopp – de som er svampeaktig under hatten. Ingen av rørsoppene som vokser i Norge, gir alvorlige forgiftninger, men flere kan gi mage- og tarmsymptomer, opplyser Seljetun.

