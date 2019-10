Gåten rundt Hagen-forsvinningen uløst i ett år

Medietrykket har vært usedvanlig høyt etter at forsvinningen ble offentlig kjent 9. januar i år. Da hadde politiet etterforsket saken i hemmelighet i ti uker.

Av NTB-Dag Kjørholt

– Det er ikke uvanlig med lange etterforskninger av alvorlig kriminalitet. Det som er spesielt i denne saken, er den medieoppmerksomheten som har vært helt fra starten av. Ettårsdagen er mer i medienes og publikums bevissthet enn i et etterforskningsperspektiv, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til NTB.

Siden januar i år er det Brøske som har informert om politiets arbeid med saken, mens bistandsadvokat Svein Holden har tatt seg av informasjon på vegne av familien.

Onsdag innkalte Holden til pressekonferanse samme ettermiddag. Utover at invitasjon gjaldt det han omtalte som bortføringen, var det i forkant ikke kjent hva som ville bli formidlet.

Sporene

På sensommeren begynte politiet å gå ut med detaljert informasjon om funn de har gjort i det de betrakter som åstedet, familiens bolig på Fjellhamar.

I slutten av august viste Brøske fram en fritidssko av samme type som de tror gjerningspersonen har brukt, og som har avsatt avtrykk i huset.

I tillegg har politiet sendt ut bilder og omtalt strips, brevark og konvolutt som er funnet i boligen, samt i hvilke forretninger de er solgt. De tre butikkjedene har alle filialer rett ved eller nær huset i Sloraveien 4.

– Vi arbeider fortsatt med skoavtrykket som et levende etterforskningsskritt. Vi ser det i sammenheng med både strips, konvolutt og trusselbrev for å nevne noe og jobber med det. Det er store og tunge prosjekter i etterforskningen som ikke er fullført per nå, sier politiinspektøren.

Han beskriver dette arbeidet som en kontinuerlig prosess som fortsatt pågår med stor styrke.

– Det handler nå også om å se ting i sammenheng. Med en så omstendelig og omfattende åstedsundersøkelse som er gjort i Sloraveien, har vi gjort funn av både DNA og fingeravtrykk. Oppgaven vår er å finne ut om disse funnene har noen relevans for saken, og det jobber vi fortsatt med. Det samme gjelder blodet som vi fant.

Holder tilbake detaljer

I tillegg er det funnet andre personlige eiendeler som politiet ikke har opplyst om.

– Der vi står nå, er det klart at informasjon om dette er noe vi ikke ønsker å gå ut med detaljer om. Vi er nødt til å ha detaljer som ikke er offentlig kjent, for å kunne forholde det med forhåpentligvis fremtidige gjerningsmenn, sier Brøske.

I et avhør vil en siktet bli stilt kontrollspørsmål.

– Noen av dem vil dreie seg om detaljer som ikke er kjent. For å si det enkelt – du kan ikke bare komme til politiet å si det er jeg som har gjort det. Vi er nødt til å kontrollere nærmere for å unngå falske tilståelser, sier han.

Selv om politiet før sommeren synes å ha vært mer opptatt av at sporene i saken pekte ut av landet, er politiinspektøren klar på at det fremdeles er aktuelt.

– Vi etterforsker fortsatt bredt. Det er åpenbare forhold som taler for at ting peker innenlands. Samtidig er det absolutt relevante retninger som går utover Norges grenser. Jeg vil påstå at vi fortsatt er like åpne for begge varianter.

Ferdig før jul?

Politiet har hatt som mål å bli ferdig før jul, men Brøske sier at det ikke er absolutt.

– Internt i etterforskningsgruppa vår har vi jobbet med et 2019-perspektiv. Vi arbeider fortsatt med det, selv om vi er i oktober og snart i november og erkjenner samtidig at det begynner å gå mot slutten av året. Men det er ikke noe absolutt frist på noen måte, understreker han.

For etterforskerne i Øst politidistrikt er det oppgavene de har for å løse saken som bestemmer.

– Så lenge vi har oppgaver vi mener er høyst relevante for en løsning, kommer vi til å etterforske en så alvorlig sak som dette, sier politiinspektør Tommy Brøske. (NTB)