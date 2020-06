Fylkesleder i Oslo Frp åpner for å vrake Siv Jensen

Det skriver TV 2. Han vil også ha kandidater som kan utfordre Jensen til partiledervervet.

– Jeg er usikker på Siv. Hun har vært en god partileder, men når det gjelder politisk retning er vi ikke overlappende. Sånn sett sier jeg at hun nå kanskje står på førsteplass, og da kan hende hun fortsetter, men ingenting er avgjort, sier fylkeslederen til kanalen.

Det var i et intervju med Finansavisen Ugland Jacobsen først åpnet for at Jensen kan erstattes.

Jacobsen er nyvalgt fylkesleder i Oslo Frp.

Nestleder i Frp, Sylvi Listhaug, skriver blant annet følgende til TV 2 om uttalelsene

– Som jeg tror alle har fått med seg, har Siv Jensen min og partiets fulle støtte som leder av Frp. Det er ingen lederdiskusjon i partiet.