Flyet fra Air Baltic skulle til Riga mandag morgen.

Ifølge politiet kan det virke som at mannen i 30-årene fra Litauen hadde billett, men at han ble nektet adgang. Han presset seg da forbi gaten og tok seg videre til flyet, som sto parkert et stykke unna og egentlig kun var tilgjengelig med busstransport.

– Han gikk over taksebanen. Det er jo strengt regulert og ikke lov å gå der. Så det er snakk om en god del brudd, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB.

Mannen fortsatte inn på flyet.

– Han var ikke ønsket der og politiet måtte få ham ut. Han satte seg til motverge, og det ble brukt pepperspray, sier Samuelsen.

VG har publisert bilder fra stedet som viser at mannen bæres ut av flyet i horisontal stilling av fire politifolk.

Flyet måtte evakueres og rengjøres etter hendelsen, men kom seg etter hvert av gårde mot Riga. Mannen endte i stedet på legevakten og deretter i arresten. En jurist skal nå vurdere hvilke reaksjoner han kan vente seg fra ordensmakten.