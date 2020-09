Rundt 200 partimedlemmer skal samles for å velge en ny partileder i Venstre etter Trine Skei Grande. Men få dager før møtet går leder Ane Brevik i Bergen Venstre ut og mener man bør avlyse det fysiske møtet på grunn av smittesituasjonen i Norge.

– Jeg synes det er vanskelig å forstå at man skal ha et fysisk landsmøte slik situasjonen er nå, sier Ane Breivik til Bergens Tidende.

Hun mener det er ugreit å reise hele veien til Ullensaker på et arrangement med 200 personer, samtidig som Bergen har strenge koronarestriksjoner.

Les også: Dette er de nye koronatiltakene i Oslo

– Nå holder smitten på å blusse opp i Oslo-området også. Jeg tenker at situasjonen akkurat nå tilsier at landsmøtet bør avvikles digitalt, sier Brevik.

Generalsekretær Marit Meyer i Venstre skriver i en epost til NTB at hun har forståelse for både bekymring og at spørsmål om et digitalt møte reises, men at landsmøtet vil bli gjennomført fysisk.

– Vi er trygge på at det er mulig å gjennomføre et fysisk landsmøte der oppmerksomheten rundt smittevern er svært høy, sier hun.

Meyer legger til at det er utarbeidet retningslinjer og rutiner for smittevern under landsmøtet som er sendt delegatene, og som det blir tatt en grundig runde på før landsmøtet starter.

– I planleggingen av møtet har vi vært i tett dialog med smittevernmyndighetene, og vi har planlagt et fysisk møte basert på de råd og retningslinjer vi har fått, skriver Meyer i en tekstmelding til Bergens Tidende.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.