Frps Jon Georg Dale tar ikke gjenvalg til Stortinget

– Det er ikke en lett beslutning å ta, men det ville ikke vært lettere om fire år. Tiden er nå. Politikk har vært en stor del av livet mitt i snart 20 år, de siste 18 som folkevalgt, sier Jon Georg Dale til Dagens Næringsliv.

Han sier at han nå ønsker å gå ut i næringslivet, og at ønsket har forsterket seg i lys av koronaviruset.

– For jeg har sett hvilke utfordringer næringslivet vil ha de neste årene. Jeg tror jeg har mye å lære der, men også en del å bidra med, sier Dale.

Han ble valgt inn på Stortinget for Møre og Romsdal Frp i 2017 og var landbruksminister fra 2015 til 2018 og deretter samferdselsminister fra 2018 til Frp gikk ut av regjering tidligere i år.

36-åringen fra Dalsbygda i Møre og Romsdal har sammen med Sylvi Listhaug blitt trukket fram som en mulig ny partileder i Frp.

Han avviser at grunnen til at han nå trekker seg fra rikspolitikken, er at Listhaug nå ser ut til å stå sterkere til å ta over etter Siv Jensen.

– Nei, det er heldigvis feil. Jeg er egentlig mye mindre ambisiøs enn du skulle tro. Dessuten mener jeg Sylvi har gjort en strålende jobb for oss. Hun og jeg har stilt til valg i samme fylke og alltid samarbeidet godt.

Han sier samtidig at han tror han vil komme tilbake i rikspolitikken på et senere tidspunkt.