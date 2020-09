Frp vil gjøre det umulig å få asyl i Norge

– Europa må si fra til asylsøkerne: Hvis du kommer på grensen, får du ikke opphold. Uansett. Det sier Frps Jon Helgheim og Sylvi Listhaug, til Aftenposten.

– Det er det som ordrett kommer til å stå i vårt program, sier de to.

Listhaug leder Frps innvandringsutvalg og Jon Helgheim er partiets innvandringspolitiske talsmann. I programforslaget som de mener «skal få slutt på drukningsulykker og trafikken over Middelhavet som menneskesmuglere tjener store penger på», legges det opp til at kun et begrenset antall kvoteflyktninger får opphold i Norge.

Asylsøkere som kommer til den norske grensen skal få behandlet sin søknad, men vil ikke få opphold i Norge selv om søknaden blir innvilget.

– Hvis du trenger beskyttelse, så skal du få beskyttelse i et tredje land. Flyktningkonvensjonen sier at du ikke skal sende noen tilbake til der de blir forfulgt eller utsatt for dødsstraff.

Men asylretten skal beholdes understrekes det.

– Det eneste flyktningkonvensjonen sier, er at du har rett til å søke asyl. Det skal de få lov til. Det står ingen ting om hvor du skal ha rett til å være når du venter å behandlingen, og det står ingen ting om utfallet, sier Helgheim.

