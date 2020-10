– Når vi har full kontroll på grensene, vil vi være med på å ta imot et begrenset antall kvoteflyktninger, og vi ønsker å prioritere forfulgte kristne. Det er en gruppe som blir veldig lite snakket om, men de er mange og har veldig vanskelige liv. Vi bør gå foran og vise at vi vil ta et ansvar for å hjelpe dem, sier Sylvi Listhaug til Dagen.

Partiets innvandrings- og integreringsutvalg har de siste to årene jobbet med det de kaller en «ny asylmodell» for Norge. Nå foreslår utvalget at forfulgte kristne skal stå først i køen når kvoteflyktninger skal velges ut.

Listhaug viser til at Norge har vært et kristent land i lang tid og mener det er naturlig å stille opp for kristne flyktninger.

Hun sier også at hun forventer full støtte fra KrF.

KrF avviser på sin side at de vil støtte forslaget.

– Vi vil vise nestekjærlighet til alle grupper og ønsker ikke å prioritere enkelte grupper, sier KrFs innvandringspolitiske talsperson Per Sverre Kvinlaug.

