– Det virker som at regjeringen fremdeles ikke forstår at klimautfordringene er globale og ikke kun et lokalt problem i Norge, sier Dale til NTB.

Regjeringen har gått inn for en skjerping av CO2-avgiften til 2.000 kroner per tonn i 2030, mot 590 kroner i dag.

– Virkemidler som å tredoble CO2-avgiften for norsk industri fram mot 2030 er en gavepakke til norske bedrifters konkurrenter i utlandet. Dette kan bety utflagging av norske arbeidsplasser og bedrifter som bare vil flytte utslippene og produksjonen til andre land, sier Dale.

For Fremskrittspartiet vil det også være uaktuelt å gå med på et forbud mot nye bensin- og dieselbiler fra 2025, opplyser Dale.

Forlik

SVs partileder Audun Lysbakken mener et bredt klimaforlik er det eneste som kan redde regjeringens nye klimaplan for perioden fra 2021 til 2030.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) er for «tam og treig» i den nye klimaplanen, mener Lysbakken.

– Regjeringens plan kommer til å bli enda dårligere hvis Rotevatn nå skal forhandle alene med Frp. Det eneste som kan redde denne planen, er et bredt klimaforlik, sier SV-lederen.

– Regjeringen lar oljedirektørene slippe for billig unna og lemper ansvaret over på kommunene og vanlige folk. Utslippsverstingene må stilles til ansvar, og penger må på bordet for klimatiltak over hele landet, sier han.