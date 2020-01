Målingen er laget av Kantar for TV 2 tirsdag 21. januar, dagen etter at Frp varslet at de forlater den borgerlige regjeringen. Frps oppslutning øker med 5,9 prosentpoeng fra forrige måling til 14,6 prosent.

Partiet har ikke hatt over 10 prosent i oppslutning på TV 2-gallupen siden mai i fjor, og målingen er den beste partiet har hatt på nesten to år.

Senterpartiet går tilbake 3,4 prosentpoeng til 14,5 prosent. Frp er dermed større enn Sp.

KrF går fra 3,2 prosent til 5,2 prosent og er langt over sperregrensen.

Med 2,2 prosent er Venstre på stedet hvil. Partileder Trine Skei Grande ville vært partiets eneste stortingsrepresentant om det hadde vært valg i dag.

Tallene fordeler seg slik med endring fra forrige måling 13. januar i parentes: Ap 25,3 (+1,8), Frp 14,6 (+5.9), Høyre 20,4 (-2,0), KrF 5,2 (+2,0), Sp 14,5 (-3,4), SV 6,5 (-2,3), Venstre 2,2 (-), Rødt 5,1 (+0,4), MDG 3,5 (-3,0) og andre partier 2,6 (-2,0).