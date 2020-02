Frp kan få flertall for blodprøve som kan avdekke Downs syndrom

Det er blodprøven «non invasive prenatal test», eller nipt, Frp nå ønsker å løfte fram, skriver Klassekampen.

Testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil – som Downs syndrom – allerede i uke ni av svangerskapet.

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen vil fremme et forslag om at alle gravide med medisinsk begrunnelse skal få tilbud om en nipt-test dekket av det offentlige når Stortinget skal behandle endringer i bioteknologiloven i april.

Reiser utenlands

Bruun-Gundersen påpeker at mange kvinner i dag reiser utenlands for å få nipt-testen.

– Nipt er i dag en sekundærtest. Vi vil at den skal være en primærtest i de tilfellene der det er en medisinsk begrunnelse, forhøyet risiko eller bekymring for alvorlig sykdom. Det vil gjøre svangerskapsperioden mye enklere for kvinnen, sier Bruun-Gundersen til Klassekampen.

Overfor NTB utdyper hun at hun mener det er viktig å tilby nipt ut fra et menneskelig hensyn, fordi testen er risikofri og kan tas tidlig i svangerskapet.

– I de tilfeller hvor avvik hos fosteret ikke er forenelig med liv, eller på annen måte er så alvorlig at mor ønsker å avbryte svangerskapet, er det viktig at hun skal slippe belastningen med en risikofylt senabort, sier Bruun-Gundersen.

Ap og SV kan gi flertall

– Frp ønsker at kvinnen skal få tilgang til mest mulig informasjon om sitt eget svangerskap så tidlig som mulig. Vi ser derfor ingen grunn til å utsette kvinner for den risikoen fostervannsprøve innebærer, når det finnes mer skånsomme metoder som nipt, sier stortingsrepresentanten.

Ap og SV er begge for økt bruk av nipt-test og kan danne flertall sammen med Frp.

