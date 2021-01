Frp: – Hensynsløst kort varsel

– Frp reagerer på at regjeringen gir så hensynsløst kort varsel til studenter, sier Bruun-Gundersen.

– I kveld er mange av dem på vei til studiestedet, og igjen er det studentene som må ta støyten for at tiltak iverksettes i siste liten. Regjeringen burde gitt denne beskjeden tidligere, slik at både studenter og foreldre fikk muligheten til å planlegge, sier hun.

Regjeringen anbefalte i helgen digital undervisning fram til 18. januar ved høyskoler og universiteter.