– Vi er fortsatt ikke i en normal situasjon, og Frp er derfor åpne for å vurdere forlengelse av koronaloven. Dette skal vi drøfte i stortingsgruppen vår onsdag, sier Fremskrittspartiets leder Siv Jensen til NTB.

Koronaloven gir regjeringen vide fullmakter under viruskrisen. Loven utløper 27. april, med mindre den blir forlenget.

– Frp var opptatt av å ramme loven kraftig inn og begrense omfanget av den. Det klarte vi. Regjeringen har heller ikke latt det gå inflasjon i kontroversielle saker. Derfor kan vi vurdere en etappevis forlengelse dersom det er nødvendig. Loven skal fortsatt være midlertidig og begrenset, sier Jensen.

Les også: Panedemiforsker mener vi bare ser toppen av isfjellet i koronapandemien (+)

Stanses av en tredel

Titalls midlertidige forskrifter er alt innført med hjemmel i koronaloven, mens noen få er stanset av de folkevalgte. Ifølge loven kan et mindretall på en tredel av stortingsrepresentantene sette foten ned for regjeringens forslag.

Et samlet Storting stilte seg bak loven da den ble vedtatt, men før påske gjorde Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad det klart at partiet ikke ønsker en forlengelse.

Regjeringen har sendt forlengelse av koronaloven på høring og bedt om innspill på om varigheten bør forlenges med én måned. Høringsfristen gikk ut 8. april, og svarene tyder på at det ikke er noen kraftig motstand mot å forlenge fullmaktslovens levetid.

Det er ventet at et forslag fra regjeringen blir lagt fram for Stortinget denne uken. Det kan skje allerede i et ekstraordinært statsråd onsdag.

Rødt sier nei

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier nei til forlengelse av loven.

– Stortinget skal ikke abdisere i en krisetid, men holde fast ved demokratiske prinsipper. Bruken av koronaloven og tilsidesetting av Stortinget øker risikoen for ugjennomtenkte og dårlige beslutninger, sier han til NTB.

– I og med at de fikk én måned med fullmaktslov, har Stortinget gitt regjeringen tid til å kartlegge behovet for nødvendige, midlertidige lover og legge opp til normal lovbehandling av disse.

Moxnes understreker at Stortinget er i stand til å behandle lovendringer raskt og effektivt. Han synes heller ikke mindretallsretten er en god nok grunn til å forlenge loven.

– Den utfordrer hele maktfordelingsprinsippet. Det er Stortinget som skal lage lover og ha ansvar for lovgivningsprosessen, sier han.

SV ikke bestemt seg

SV-leder Audun Lysbakken sier partiet ennå ikke har avklart sin holdning til forlengelse av loven. Det har heller ikke Arbeiderpartiet.

– Vi går gjennom høringsinnspillene nå, så skal vi diskutere saken med stortingsgruppen onsdag, sier Lysbakken til NTB.

Saken skal også drøftes i SVs landsstyre, og partilederen sier han er opptatt av å se hva regjeringen kommer med.

– Grunnholdningen vår er at vi vil ha den loven i kortest mulig tid. Men det må gjøres en konkret vurdering av om den fortsatt trengs som en sikkerhetsventil, eller om tiden nå er inne for å oppheve den, forklarer han.

Flere av forskriftene regjeringen har kommet med under koronaloven, har møtt innsigelser i opposisjonen. I flere tilfeller har opposisjonen ment at forskriftene like gjerne kunne vært kjørt gjennom en ordinær stortingsbehandling.