Frode Bergs kone om hjemkomsten: – En stor lettelse

Lørdag kveld lettet et privatfly fra den internasjonale flyplassen i Vilnius med kurs mot Oslo, men det var lenge usikkerhet om spiondømte Frode Berg var om bord.

Ikke lenge etter at flyet hadde landet inne på den militære flyplassen på Gardermoen, bekreftet Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, at den spiondømte nordmannen hadde vært om bord på flyet og at han nå er på norsk jord.

Bergs mareritt, som startet da han ble pågrepet i Moskva i desember i 2017, hadde altså omsider fått sitt ende.

Det var en svært lettet spiondømt nordmann som landet på Gardermoen lørdag, som ikke hadde snakket med kona på over en måned.

– Nå må vi bare prøve å finne roen, vi har mye å snakke om, skriver kona Anita Berg i en SMS til NTB søndag formiddag.

På skjult sted

Det var stor oppmerksomhet knyttet til Bergs tilbakekomst, og det var store presseoppbud blant annet på Gardermoen og utenfor Grand Hotell i Oslo, der Anita Berg dagen i forveien hadde oppholdt seg.

Frode Berg landet imidlertid inne på den militære delen av Gardermoen, og han har i tiden etter hjemkomsten oppholdt seg sammen med familien på et skjult sted et sted på Østlandet.

– Det er så bra som det bare kan bli. Vi er overlykkelige, sa datteren Christina Berg til VG søndag.

Det er uvisst hva Berg skal foreta seg i dagene framover, men det er ventet at han på et tidspunkt vil vende tilbake til Kirkenes, der han bor. Det har blitt anslått at Berg vil holde en pressekonferanse på tirsdag, men det er foreløpig ikke bekreftet at det vil skje da. Den vil trolig finne sted i Oslo.

– Fortumlet

Lørdag formiddag fortalte Berg i en Facebook-video at det har vært to tøffe år i russisk fengsel. Han ble benådet som en del av en utvekslingsavtale mellom Russland og Litauen fredag.

I ukene som ledet opp mot benådningen, kom det flere og flere tegn som antydet at Berg kunne komme til å bli sluppet fri. Men selv fikk Berg vite om det hele bare dager før han ble benådet.

Risnes bekreftet overfor NTB at Berg kom sammen med ham til Gardermoen lørdag kveld.

– Han er fortumlet, men fattet, sa advokaten til NTB.

– Vanskelig for å tro det

Berg har innrømmet at han som pensjonist har tatt på seg flere oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men han har hevdet at det dreide seg om ren kurervirksomhet og ikke aktiv innsamling av informasjon.

Risnes opplyste at den spiondømte nordmannen ikke er blitt debrifet av norske myndigheter. Advokaten sa til VG at Berg har blitt gjenforent med familien sin.

– Han er naturlig nok overlykkelig over å være fri. Men det er rett og slett vanskelig å tro det. Jeg tror det er vanskelig for oss å forestille oss hva to år i fengsel betyr og særlig i denne situasjonen der dette kom som et dramatisk sjokk, sa Risnes til avisen.