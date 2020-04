Vanligvis er tida rundt påske et høydepunkt for dem, også i økonomisk forstand. I år er alt snudd på hodet.

– Redusert til null

På grunn av koronaen har DNT Oslo og Omegn, som er den største av Den Norske Turistforenings 57 medlemsforeninger, måttet stenge alle sine betjente hytteanlegg og permittere nesten alle ansatte i administrasjonen.

– Våre inntekter er over natten redusert til null innen de tre viktigste inntektsområdene våre, hytteinntekter, aktivitetsinntekter og butikk og tursenter. Dette utgjorde over 80 millioner kroner i fjor, forteller Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn.

– En viktig fase for disse inntektene er månedene og ukene før påske og gjennom påskeuka. Prosentvis er altså inntektene langt høyere i denne perioden enn hva et vanlig månedsresultat skulle tilsi, fortsetter Wikborg.

– Redde stumpene

DNT Oslo og omegn har 75 ansatte i administrasjonen, 24 bestyrerpar og rundt 100 ansatte på foreningens 24 betjente hytter og serveringssteder.

– Hvor mange er permittert?

– Alle bestyrerne har stengt hyttene etter pålegg fra oss i DNT, det vil si cirka 40 personer. I tillegg kommer de 100 ansatte på hyttene. I administrasjonen er 87 prosent av de ansatte permittert. De som er igjen prøver å redde stumpene og følger med på mulige støtteordninger, sier Wikborg.

Stengt museum

I Skiforeningen får de nå svi hardt økonomisk for at Skimuseet og hopptårnet i Holmenkollbakken er stengt på grunn av koronaen. Til vanlig betaler hver voksne besøkende 150 kroner, mens barnebilletten koster 75 kroner.

– Skimuseet og Hopptårnet er Norges mest besøkte turistattraksjon, forteller generalsekretær Erik Eide.

– Overskuddet herfra er avgjørende viktig for finansieringen av Skiforeningens markaarbeid. Som mange andre har vi derfor vært nødt til å permittere mange ansatte for en periode vi håper blir kortvarig.

50 av Skiforeningens 60 ansatte er nå permittert.

Generalsekretær Erik Eide. Foto: Christine Amdam

– Dramatiske følger

Det er tøffe tak også for andre friluftslivsorganisasjoner nå, ifølge generalsekretær Tom Fremstad i Oslo og Omland Friluftsråd: «Nå er det alvor og vi risikerer at gode miljøer bygget opp gjennom generasjoner vakler og at friluftslivet kan bli satt betydelig tilbake. Det vil få dramatiske følger for fysisk og psykisk helse og trivselen i samfunnet.»

Dette skriver Fremstad i et brev som nå er sendt regjeringen og kommunene.

«Friluftslivet gjennomfører store og små arrangementer i tillegg til at de driver et omfattende arbeid med opplæring i friluftsliv for skoleklasser, barn, eldre, kursing for lærere og ansatte i skolefritidsordningen», påpeker Fremstad videre.

Det er derfor viktig at staten og kommunene nå tar et krafttak for friluftslivet, mener han.

«Dersom ikke hjelpen kommer, vil det gå utover tilretteleggingen, skilting og merking, rydding av stier i Marka og kjøring av skispor. Det vil gå utover markahyttene som serverer toddy og vafler, som tilbyr en seng og som er en viktig del av den norske friluftslivskulturen.»

– Frykter konkurser

Erik Eide i Skiforeningen, er enig i Fremstads beskrivelse av situasjonen for friluftslivsorganisasjonene.

– Hva kan skje hvis dagens situasjon varer ved en stund til?

– Turistsesongen i Holmenkollen er viktig svært viktig for Skiforeningens økonomi. Med de utsiktene vi har for turismen i år, er alt veldig usikkert, svarer Eide.

– Markastuene våre har tøffe tider og flere frykter konkurs. Vi jobber med ordninger slik at de kommer seg gjennom dette og kan ta opp driften igjen når hverdagen blir normal, fortsetter han.

– Det er også veldig trist at så mange dyktige ansatte i Skiforeningen er permittert og ikke kan gjøre den viktige jobben de brenner for. Heldigvis har vi enormt lojale og trofaste medlemmer, og det er viktigere enn noensinne.

– Er i dialog

– Ser dere behov for kommunal og/eller statlig hjelp?

– Ja, vi søker på både statlige og kommunale støtteordninger nå, de er viktige for oss. Vi søker gjennom departementenes ordninger, spesielt når det gjelder kompensasjon for tap av avlyste arrangementer. Vi er i dialog med alle kommunene vi samarbeider med, for å orientere om vår situasjon og for å sikre godt samarbeid når forholdene normaliserer seg igjen, svarer Eide.

Han kan også fortelle om «god dialog» med Oslo kommune, om mulighetene for økonomisk støtte derfra.

– Vi ønsker å kunne sikre et godt tilbud i Marka og i Holmenkollen også når dette er over, sier Eide.

– Dessverre er ikke alle ordninger på plass ennå, og vi er avhengig av at det kommer flere ordninger som vil kunne bistå med det store tapet i Skimuseet og turistanlegget.

– Vil ikke gå

Også Henning Hoff Wikborg i DNT Oslo og Omegn håper på økonomisk hjelp.

– Dette vil ikke gå uten støtte for det inntektstapet vi har hatt ved å være lojale til å stenge alt ned for å hindre smitte. Vi er med på dugnaden og leverer på dette, og så får samfunnet ha en dugnad på å hjelpe dem som økonomisk har hatt store tap, sier Wikborg.

– Hvordan har dere taklet koronakrisen så langt?

– Vi har tatt opp flere lån og bruker nå kassekreditt. Vi kan klare likviditetene en stund til. Det avgjørende nå er å få støtte som dekker opp hele eller deler av inntektstapet, om dette skal gå, svarer Wikborg.

– Hva kan i motsatt fall skje?

– Vi risikerer at flere av våre bestyrere på de betjente anleggene går konkurs, med krevende konsekvenser. Vi skal klare å komme over krisen som forening, men den vil kunne sette varige spor. Tilbudet kan svekkes, anlegg blir stående uten ettersyn og vedlikehold og ansattes jobber vil kunne stå i fare. Fortsetter reguleringsbestemmelsene slik de er nå til sommeren, slik at vi ikke får de viktige sommerinntektene, har vi betydelige problemer.

