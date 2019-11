Frida (21): – Mange på min alder lar være å gå til tannlege på grunn av dårlig økonomi

Helge Rønning Birkelund / FriFagbevegelse

Frida Rasmussen studerer til lektor ved Universitetet i Oslo. Hun har en tilsynelatende fin tanngard, men bak fasaden skjuler det seg en tilbakevendene betennelse i tannkjøttet, noen hull og visdomstenner som må fjernes.

For Frida Rasmussen ble derfor tannhelsetjenesten ved Studentsamskipnaden redningen. Hvis ikke, hadde utgiftene blitt veldig store.

Brå overgang

21-åringen mener det oppleves som en brå overgang fra å være 18 år og ungdom til å bli 19 år og voksen i tannhelseverden.

– Du går rett fra å være ungdom med en offentlig og gratis tannhelse til å være voksen og betale full pris. Det er stressende å skulle finne tannlege selv, plutselig betale for tannhelse og kanskje slite med tannlegeskrekk i tillegg. Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle fikse det. Til slutt var jeg tvunget til å ordne opp selv, sier Frida Rasmussen til FriFagbevegelse.

– Mange på min alder lar være å gå til tannlege på grunn av dårlig økonomi. Å gå til tannlegen er enda vondere for lommeboka enn tennene, legger hun til.

Arbeiderpartiets tannhelsepolitiske talsperson, Tellef Inge Mørland, er enig med Frida. Han mener gratis tannhelse må utvides til å gjelde de som er 19, 20 og 21 år. Og de fire neste årskullene må få halv pris. Dette vil koste det norske samfunnet 180 millioner kroner i 2020, fordi det har halvårseffekt. Totalt vil det derfor koste 360 millioner kroner i året.

Mørland tror likevel det er mye å tjene på det senere.

Frida Rasmussen mener Aps tannhelseforslag treffer bra. Her sammen med Tellef Inge Mørland, Aps tannhelsepolitiske talsperson.

Prioritere nye årskull

Ap-politikeren mener det er ekstremt nødvendig å prioritere disse årskullene nå.

– Mange unge er i lære, studie eller er ferske i jobbsammenheng uten så godt betalt. Mange står også utenfor arbeidslivet. Det er langt nær alle som kan gjøre som Frida og få hjelp av studentskipnadens helsetjenester, sier Tellef Inge Mørland.

– Jeg husker da jeg selv hadde fylt 18. Plutselig måtte jeg finne tannlege selv. Jeg flyttet, begynte å studere og mente selv at jeg pusset tennene bra. Derfor gikk jeg ikke til tannlegen på sju år. Det var ikke så lurt, sier Mørland i etterkant.

Han mener forslaget i Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett er god forebygging og noe den enkelte vil få glede av når de etterhvert kommer oppi 70-årene.

– Dette vil også gagne tannhelsetjenesten og sørge for att jevnaldrende med meg går til tannlegen, mener Frida Rasmussen.

Arbeiderpartiet har lagt inn 330 millioner kroner mer enn regjeringen i sin tannhelsepakke for 2020. Med full effekt er det en satsing på 590 millioner kroner.

Stønader for tannhelsehjelp for de med dårligst råd, forslås med 50 millioner kroner. Arbeiderpartiet vil reversere innstrammingen i stønad til tannregulering med 50 millioner kroner. Partiet legger også inn 50 millioner kroner til de som har fått en sykdom som også går ut over tannhelsen, som for eksempel en kreftoverlevende som har fått bivirkninger i munnhulen som følge av stråling.