Av NTB- Mathias Moene Rød

Saken er oppdatert.

Den humanitære hjelpeorganisasjonen SOS Méditerranée er lørdag ettermiddag bekymret for at situasjonen kan eskalere på nytt, om ikke båten snart får legge til havn.

– Mannskapet er helt utslitt, og dette har vært en påkjenning for alle involverte, sier Julia Schaefermeyer fra SOS Méditerranée til NTB.

Les også: Nødssituasjon på «Ocean Viking» – mannskapet har forskanset seg

Fikk medisinsk bistand

Italiensk helsepersonell var lørdag til stede på båten for å gi medisinsk bistand og oppfølging til migrantene. Nå frykter derimot organisasjonen at det skal oppstå nye gnisninger på Ocean Viking.

– Det er umulig å anse situasjonen. Det vi kan si er at det er veldig, veldig ille, og vi trenger hjelp, sier Elliot Guy, pressetalsperson for SOS Méditerranée, til Vårt Land.

Så mange som seks migranter skal i desperasjon ha forsøkt å ta sitt eget liv det siste døgnet – flere ved å hoppe i havet fra båten.

Les også: Pubene i England åpner igjen. Frykter at berusede briter vil føre til kaos i landet

Ikke stor nok båt

Arbeidsforholdene for å redde de som hopper av båten, er nå blitt enda vanskeligere.

– Været vil bli dårligere utover dagen, og da er vi ikke i stand til å redde dem igjen hvis de hopper, sier Guy, som også er bekymret for at det er for mange migranter på båten.

– Båten er ikke stor nok for alle menneskene om bord i så lang tid. Det går fint når det kun er snakk om noen dager, men slik situasjonen er i dag er båten for liten, forklarer Guy.

Venter på tildeling av havn

Skipet har vært ute til havs i over en uke fordi Italia truer med å beslaglegge skipet dersom det legger til kai.

Den italienske avisen La Reppublica melder at italienske myndigheter jobber med å få tildelt en havn til skipet i løpet av dagen. Det er ikke SOS Méditerranée kjent med.

– Vi trenger bistand fra italienske myndighetene. Nå vet vi ikke hva vi skal gjøre ennå, vi har ingen løsning, sier Guy.

Norskeide Ocean Viking meldte fredag unntakstilstand etter at de slet med å få kontroll på de rundt 180 migrantene som skipet har plukket opp den siste uka.

Les også: VIF-smell i serieåpningen etter sløv første omgang (+)

Frykter nye gnisninger

Årsaken skal ifølge rederiet Hoyland Offshore være at en gruppe på 44 migranter prøvde å presse skipet til havn. Det har også vært trusler mot mannskapet.

Ocean Viking har vært ute til havs i over en uke fordi de enda ikke har fått godkjent ilandstigning av verken Italia eller Malta.

Mannskapet, anført av en norsk kaptein, valgte å erklære unntakstilstand og stengte seg inne på broen. Situasjonen skal nå være under kontroll, men både hjelpeorganisasjonen og rederiet er redd for at situasjonen kan blusse opp igjen.

– Foreløpig er det er rolig om bord, men det er en underliggende spenning. Det er Ikke så mye som skal til for at en gnist skal ta fyr, advarer daglig leder i Hoyland Offshore Trym Jacobsen til NTB lørdag ettermiddag.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen