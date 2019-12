Under det korte besøket har han valgt å droppe både den tradisjonelle pressekonferansen dagen før prisutdelingen og barnas prisfest, som arrangeres av Redd Barna på Nobeldagen.

Fredsprisvinneren lander på Gardermoen mandag ettermiddag og går rett i møte og middag med Nobelkomiteen.

Tirsdag er den store dagen, med prisutdelingsseremoni på Rådhuset i Oslo kl. 13.

Ahmed er tildelt årets fredspris fordi han i sitt første halvår som statsminister greide å slutte fred med nabolandet Eritrea etter flere tiår med konflikt og satte fart i demokratiseringen i Etiopia. Det siste halvåret har imidlertid Eritrea-prosessen gått i stå, mens uroen innad i Etiopia har økt kraftig.

Deltar ikke på barnas prisfest

Tirsdag formiddag arrangerer Redd Barna tradisjonen tro barnas fredsprisfest på Nobels Fredssenter på Rådhusplassen, men altså uten Abiy Ahmed til stede. I stedet sender han sin fredsminister Muferihat Kamil.

Kronprins Haakon og nestleder i Nobelkomiteen Henrik Syse vil derimot feire med barna.

Fredsprisvinneren tar i stedet turen til Slottet for en kort audiens med kongefamilien klokka 12, før det bærer ned til Rådhuset og den storslagne seremonien.

Deretter er det klart for de tradisjonelle postene på programmet med fakkeltog til ære for fredsprisvinneren og nobelbankett på Grand Hotel.

Onsdag skal Ahmed møte statsminister Erna Solberg (H). Deretter drar han til Stortinget for å møte stortingspresident Tone W. Trøen og utenriks- og forsvarskomiteen, før han tar fatt på hjemturen.

Dropper pressekonferanse

Tidligere denne uka vakte det oppsikt da det ble kjent at Ahmed har sagt nei til både pressekonferansen dagen før utdelingsseremonien, barnas fredsfest og nobelintervjuene med NRK, BBC og Al Jazeera, samt pressekonferansen etter møtet med statsministeren. Der er det lagt opp til at fredsprisvinneren vil komme med en uttalelse, men ikke ta imot spørsmål, har NTB fått opplyst.

Det hører til sjeldenhetene at fredsprisvinnere dropper pressekonferansen i forkant av prisutdelingen. Sist det skjedde, var da Barack Obama fikk fredsprisen i 2009.

Ahmeds motvilje mot å møte mediene førte til at Nobelinstituttets direktør Olav Njølstad tok turen til Etiopia for å råde Ahmed til å følge nobeltradisjonen og være i dialog med pressen.

– Vi har vært veldig tydelige på dette og har forklart at vi av en rekke årsaker finner dette høyst problematisk, uttalte Njølstad til NRK.

«Ydmyk natur»

Ahmed har gitt svært få intervjuer siden han ble statsminister i 2018. Hans pressesjef Billene Seyoum forklarer den manglende viljen til å møte mediene under nobeldagene med at hennes sjef har en «ydmyk natur» som ikke helt er i tråd med all oppmerksomheten rundt fredsprisen.

Samtidig unngår Ahmed å måtte svare på vanskelige spørsmål om situasjonen i hjemlandet og forholdet til Eritrea.

Den stadig mer spente situasjonen i Etiopia er også en av grunnene til at Ahmed har gjort besøket i Oslo så kort som mulig, sier Seyoum til nyhetsbyrået AP.

Frykter ny uro

– De hjemlige forholdene er presserende og krever oppmerksomhet, sier hun.

Det er utbredt frykt for at uroen i Etiopia, som gjerne går langs etniske linjer, vil øke til nye høyder foran det planlagte valget i mai neste år.

I tillegg har det også oppstått en debatt om hvorvidt Abiy Ahmed fortjener fredsprisen, skriver AP.

Fakta om nobelprisvinner Abiy Ahmed

* Abiy Ahmed Ali ble født 15. august 1976 i Beshasha, Etiopia.

* Han er leder av Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) og Oromo Democratic Party (ODP), og er også medlem av landets nasjonalforsamling.

* Statsminister i Etiopia siden 2. april 2018. Som statsminister har han startet opp en rekke oppsiktsvekkende liberaliseringsprosesser i etiopisk politikk. Han har også inngått en fredsavtale med nabolandet Eritreas president Isaias Afwerki etter flere tiårs krigstilstand.

* Han har også engasjert seg i andre forsoningsprosesser i Øst- og Nordøst-Afrika, som å aktivt bidra til å bedre diplomatiske forbindelser mellom Eritrea og Djibouti og å mekle i striden mellom Somalia og Kenya om et omstridt havområde. Han har også spilt en viktig rolle i fredsprosessen i Sudan.

* Tidligere jobbet han som etterretningsoffiser i den militære etterretningstjenesten og var en av grunnleggerne av etterretningsorganet Information Network Security Agency (INSA) i 2018.

* Abiy Ahmed ble nominert til Nobels fredspris av den svenske riksdagspolitikeren Anders Österberg (S) og en norsk førsteamanuensis, og han var blant favorittene til å få årets fredspris.

* 10. oktober 2019 ble det klart at han blir tildelt Nobels fredspris. (NTB)