Regjeringen har varslet at Folkehelseinstituttets liste over «røde» og «grønne» land skal være klar innen fredag 10. juli, og på pressekonferansen klokka 12 vil reiseråd bli blant temaene.

Justisminister Monica Mæland (H), næringsminister Iselin Nybø (V), assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet skal delta på pressekonferansen.

Kartet, som utarbeides av FHI, vil bestemme hvilke land som fra 15. juli unntas fra Utenriksdepartementets reiseråd, som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Hittil er de nordiske landene, med unntak av Sverige, unntatt fra reiserådet.

Oppdateres hver 14. dag

I landene som får grønt lys, kan nordmenn reise på ferie og komme hjem igjen uten å gå i karantene.

Regjeringen hever også innreiserestriksjoner for innbyggere i «grønne» land, noe som betyr at de fritt kan feriere i Norge.

Kartet for Schengen- og EØS-området skal oppdateres hver 14. dag i takt med smitteutviklingen.

Kriterier og helhetsvurdering

Når Folkehelseinstituttet tidligere har vurdert de nordiske landene, har de brukt tre kvalitative og tre kvantitative kriterier – ett av kriteriene er at det skal være færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere i uka de siste 14 dagene.

I tillegg til å vurdere de seks kriteriene, har det blitt gjort en helhetsvurdering.

På sine nettsider skriver regjeringen at disse kriteriene blir brukt også når de europeiske landene vurderes, men med enkelte justeringer om nødvendig.

Da regjeringen la fram denne modellen på en pressekonferanse 25. juni, sa helseminister Bent Høie (H) at slik det så ut akkurat da, var Tyskland å anse som grønt, Portugal som rødt, og at Spania var grått fordi FHI manglet gode nok data for landet. (NTB)

Fakta om endringer i UDs reiseråd etter koronautbruddet