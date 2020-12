På arbeidsgiversida står mange av toppene med inntekter på flere millioner kroner på skattelistene fra 2019.

Administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Ole Erik Almlid, er registrert med en inntekt på 3.713.035 kroner. NHO Reiselivs administrerende direktør Kristin Krohn Devold følger hakk i hel, med 3.710.043 kroner.

Anne-Cecilie Kaltenborn, som er administrerende direktør i NHO Service og Handel, står oppført med en inntekt på 1.771.860 kroner.

Både NHO Reiseliv og NHO Service og Handel har medlemsbedrifter som har blitt hardt rammet av koronapandemien i 2020. Toppledernes inntekter som nå er lagt ut, er fra 2019. ​

Norsk Industris Stein Lier-Hansen tjente 3.079.450 kroner. Også det er en forening i NHO.

Spekter-leder Anne-Kari Bratten står oppført med 2.595.359 kroner i inntekt i 2019, mens styreleder Bjørn Arild Gram i kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon KS hadde en lønn på 1.573.384 i fjor. Men han ble først valgt til ny styreleder i februar i år, etter Gunn Marit Helgesen. Helgesen står oppført med rett over 2 millioner kroner i inntekt i fjor. Virkes administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen står med 2.374.563 kroner.

Lojal til frontfaget

Dagsavisen har spurt flere av lederne om det er aktuelt for dem å enten gå ned eller fryse egen lønn i 2020/2021 som en del av den nasjonale dugnaden, ettersom flere av medlemsbedriftene deres har slitt under pandemien. De har også fått spørsmål om det er aktuelt for dem å foreslå ny lønnspolitikk som en del av dugnaden, hvis det er et styre som avgjør lønna.

En av dem som svarer er Spekter-leder Anne-Kari Bratten.

– Styret i Spekter har ennå ikke behandlet min lønn. Jeg tenker det er mest ryddig at jeg gir mine vurderinger til styret og ikke i media. For øvrig legger Spekter vekt på å være lojal til frontfaget også når det gjelder Spekters administrasjon, svarer Bratten i en epost.

Spekter-leder Anne-Kari Bratten, avbildet hos Riksmekleren i 2016. Foto: Audun Braastad/NTB

Arbeidsgiverforeningen Spekter har blant annet forhandlet med hovedorganisasjonen Unio i årets lønnsoppgjør. Norsk Sykepleierforbund er med sine 40.139 medlemmer Unios største forbund som faller inn under dette tariffområdet. Der pågår forhandlingene ennå. Forbundet som helhet har over 118.000 medlemmer.

Får mindre

Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel svarer at de alltid følger lojalt opp rammen som er satt av frontfaget i sine lønnsreguleringer.

– Til neste år ligger det derfor an til et forsiktig oppgjør, ettersom rammen var på 1,7 prosent. Dette blir på samme måte som i våre medlemsbedrifter, skriver Kaltenborn i en e-post.

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel. Foto: Vidar Ruud/NTB

NHO Service og Handel har medlemsbedrifter i flere bransjer, blant annet helse og velferd, handel og frisør og velvære. Flere av de ansatte i bedriftene er blant dem som har stått i front i møte med koronapandemien.

Kaltenborn skriver videre at styret i NHO Service og Handel (NHOSH) har gjort et vedtak om at de for 2021 vil særlig se på lønnsoppgjøret til NHOSH, ut fra et helhetlig blikk. De forventer at lønnspolitikken de har lagt, vil gjøre neste oppgjør til et bidrag i den nasjonale dugnaden, fortsetter hun.

– Det kan også legges til at landsforeningene i NHO får sin inntekt fra kontingent betalt av medlemsbedriftene, basert på deres omsetning/lønnsmasse. Ettersom denne vil bli sterkt redusert neste år som følge av et hinsides krevende år i 2020, vil innstrammingen komme helt av seg selv for oss, skriver Kaltenborn.

Dagsavisen har også bedt om kommentarer fra Krohn Devold i NHO Reiseliv, men har i skrivende stund ikke fått svar. Lier-Hansen i Norsk Industri ønsker ikke å kommentere saken.

NHO Reiseliv har blant annet medlemsbedrifter innen overnattingsbransjen, som hoteller og campingbedrifter, og i serveringsbransjen, med restauranter, barer og mer.

Andre millionlønninger

Også flere fagforeningsledere hever millionlønn, med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på 1,53 millioner og Fagforbundets Mette Nord på i underkant av 1,4 millioner. Fellesforbundets Jørn Eggum står oppført med 1.082.439 kroner.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Til sammenligning hadde statsminister Erna Solberg en inntekt på 1.675.927 kroner i fjor.

Norsk Sykepleierforbund gikk inn i årets lønnsoppgjør etter flere måneder der medlemmene deres hadde vært i høy beredskap i møte med koronapandemien. Helsearbeidere og andre ble takket for innsatsen med applaus fra vinduer og balkonger over hele landet, men forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen var klar på at sykepleierne burde anerkjennes med mer enn applaus. Selv tjente forbundslederen 786.184 kroner i fjor.

