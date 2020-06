I tillegg til Churchill-statuen er det et krav om å fjerne statuen av Ludvig Holberg utenfor Nationaltheatret. Initiativtakeren bak oppropet mener at Churchill var rasist, og at Holberg investerte i slavehandel, skriver TV 2.

Flere stortingspolitikere uttrykker overfor kanalen at de syns forslaget er dumt, blant dem Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, Venstres Carl-Erik Grimstad og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Det er ikke aktuelt, vi kan ikke fjerne historien sånn uten videre. Jeg har bilder av alle mine forgjengere utenfor kontoret, og der henger det ett bilde jeg aldri kommer til å ta ned. Det er av Vidkun Quisling, sier Frank Bakke-Jensen.

Vedum er kritisk til å fjerne statuen av Winston Churchill og mener det er få personer vi nordmenn har mer å takke for enn han.

– Hans kamp og røst var avgjørende i kampen mot fascismen. Ønsket om å fjerne statuen av han i Oslo stiller jeg meg helt uforstående til, skriver Sp-lederen på Facebook.

