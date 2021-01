Saken er oppdatert

– En ansatt kalte meg Svein Armstrong etter den første vaksinen ble satt, sa Andersen, med referanse til astronauten Neil Armstrong – førstemann på månen. Andersen er beboer på Ellingsrudhjemmet i Oslo.

Den første dosen fikk han 27. desember, mens vaksineringen i seks andre østlandskommuner startet dagen etter.

Koronavaksinen, som er utviklet av Pfizer og Biontech, gir beskyttelse mot covid-19 i 94 prosent av tilfellene. Den tas i to doser med tre ukers mellomrom. Den gir full effekt én uke etter at andre dose er tatt.

– Det er en stor situasjon her på Ellingsrudhjemmet, i Oslo kommune og i grunn for hele landet, sa Helge Jagmann ved Sykehjemsetaten like før dosen ble satt.

– Ingenting å grue seg for

Andersen sier at vaksinasjonen gikk fint, og at familien hans er glad for at han tok den.

– Det er ingenting å grue seg for. Det føltes ikke noe annerledes enn den første, sa han.

Han anbefaler andre å ta vaksinen.

– Det er jo ikke bare for ens egen skyld at man gjør dette. Det er viktig at så mane som mulig tar den. Vaksinen får ikke noen stor effektiv hvis ikke store deler av befolkningen er vaksinert, sa Andersen.

– Nesten litt symbolsk

Også helsebyråd Robert Steen sier han er lettet over at man er i gang med å sette inn andre dose av vaksinen.

– Første koronarelaterte dødsfallet i Norge skjedde på Ellingsrudhjemmet i mars. Nå har det også blitt stedet der første vaksinen ble tatt, så det er nesten litt symbolsk, sa han.

De første vaksinedosene ankom Norge i romjulen. I første omgang skal de begynne å vaksinere eldre på sykehjemmene i landet.

Forrige uke ble Europa kjent med at vaksineleveransene fra Pfizer ville bli utsatt. Norge var forespeilet 43.875 vaksinedoser fra Pfizer neste uke, men ser nå ut til å få 36.075 doser.