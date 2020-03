Saken oppdateres

– Vi har nå i kveld fått vite at det første dødsfallet har skjedd på grunn av covid-19, et eldre menneske, som har vært syk, og som da altså har dødd. Og dette er jo grunnen til at vi tar så inngripende tiltak, sa Solberg på direkten på Dagsrevyen.

– Det er mange av oss som har sykdommer, som er sårbare, og som ikke vil tåle det en så hard sykdom som dette kan gi hos enkelte. Vi må i solidaritet med disse sørge for at vi forsøker å bekjempe dette viruset så godt som mulig, sa Solberg.

– Mine tanker går til de etterlatte.

Høie uttrykker medfølelse

Helseminister Bent Høie (H) uttrykte torsdag sin medfølelse med dem som er rammet.

– Jeg har den største medfølelse med dem som i dag har mistet en av sine. Vi har fått det første dødsfallet i Norge som en følge av koronaviruset, og vi kommer beklageligvis til å oppleve flere, slår Høie fast i en kommentar til NTB.

Tidligere torsdag innførte regjeringen de strengeste tiltakene i fredstid i Norge mot koronaepidemien.

– Vårt mål er at koronaviruset skal ta så få liv som mulig i Norge. Derfor har vi nå satt i verk svært strenge tiltak. Jeg oppfordrer alle til å bli med på dugnaden for å stoppe smitte og forhindre at mange blir alvorlig syke. Det er en dugnad som redder liv, sier Høie.

Oslo universitetssykehus bekrefter torsdag kveld at en eldre pasient som var innlagt på sykehuset, er død som følge av viruset.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt et dødsfall, men kan ikke si noe mer utover dette, sier pressevakt ved sykehuset til VG.

Oslo universitetssykehus kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde. — Oslounivsykehus (@Oslounivsykehus) March 12, 2020

Strenge tiltak

Torsdag ettermiddag la Solberg og Høie fram en rekke tiltak for å begrense smitten i forbindelse det med det pågående koronautbruddet.

Blant annet stenges alle landets barnehager og utdanningsinstitusjoner og det innføres karantene for alle som kommer hjem fra reiser til utlandet etter 27. februar.

Torsdag hadde 621 mennesker testet positivt på korona i Norge, ifølge tall fra Folkehelsedirektoratet (FHI).

