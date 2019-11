Forsikringsselskaper: Nav-ofre kan også ha mistet uføreforsikring

Avisa har kontaktet de største norske forsikringsselskapene. Ingen av selskapene utelukker at vedtak basert på Navs gamle og feilaktige lovtolkning kan ha rammet kundene deres.

Årsaken er at flere av selskapene krever at kunden får arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd for å få utbetalt uføreforsikring. For andre selskaper veier vedtak fra Nav tungt.

Forsikringsselskapet KLP sier til avisa at de regner med at kunder har mistet både trygd og forsikringsutbetalinger etter feiltolkningen, og at de trolig har krevd penger tilbakebetalt i disse sakene.

Også If mener slike saker er vanskelige å utelukke, selv om selskapet ikke kjenner til noen kunder på nåværende tidspunkt som er rammet av Navs feiltolkning.

Siden EUs nye trygderegler ble en del av norsk lov i 2012, har ikke Nav praktisert reglene om å ta med seg sykepenger, AAP og/eller pleiepenger til andre EØS-land riktig. Rundt 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg, og minst 48 mennesker er urettmessig dømt for trygdesvindel.

Les også: Straffesakene i Nav-skandalen blir tidligst gjenåpnet i januar

(©NTB)