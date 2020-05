Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett er i gang – første møte varte kun i 25 minutter

Av NTB-Anders R. Christensen og Kristian Skårdalsmo

– Jeg ser fram til gode og konstruktive forhandlinger med Fremskrittspartiet. De fire partiene på ikke-sosialistisk side har blitt enige hvert år siden 2013, og det er en trend vi skal fortsette med, sier finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H).

Klokken 17 torsdag ettermiddag samlet de fire partiene seg i statsrådssalen på Stortinget til et innledende møte i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

Ifølge Kapur vil jobber og kompetanse være Høyres viktigste prioriteringer i forhandlingene.

Han vil ikke gå inn på hvilke seire Høyre og de andre regjeringspartiene kan være villige til å gi Frp i forhandlingene.

– Jeg forstår at du spør, men dette er forhandlinger hvor vi skal se på en helhet og komme fram til gode løsninger slik at vi kan satse på arbeidsplasser, kompetanse og inkludering. Det viktigste er helheten, så får vi se hva resultatet blir, sier Kapur.

Les også: Regjeringen vil gi lønnstilskudd til bedrifter for å ta tilbake permitterte

Frp venter med kravliste

Frp kom med en rekke krav da det reviderte budsjettet, som i realiteten ble et «koronabudsjett», ble lagt fram 12. mai. Partiet varslet at det ikke blir aktuelt å være med på å utsette det planlagte kuttet i eiendomsskatten, slik regjeringen nå har foreslått.

Sylvi Listhaug leder forhandlingene for Frp, og hun sier at de vil vente med å legge fram sin endelige kravliste for regjeringspartiene til etter at fase 3-tiltakene er blitt lagt fram fredag.

– Blant annet skatter og avgifter og den typen spørsmål er viktig for oss, sier Listhaug.

Da revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram tidligere i mai, nevnte Listhaug sukkeravgift, emballasjeavgift, tobakksavgift og alkoholavgift som noe hun mener det er viktig å se på.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Møtes i helgen

Torsdagens innledende møte mellom de tre partiene varte kun i 25 minutter. Der ble partiene enige om den videre prosessen.

Komiteen tar sikte på å avgi revidert nasjonalbudsjett 12. juni, med behandling i salen 19. juni.

Parallelt med budsjettforhandlingene pågår det forhandlinger om regjeringens krisepakke for oljenæringen. På toppen av dette blir det nye forhandlinger på Stortinget om regjeringens nye tiltakspakke, fase 3, som ventes fredag.

Neste møte om revidert nasjonalbudsjett blir i løpet av helgen.

– Vi skal treffes mye fremover, både for å komme til enighet om revidert nasjonalbudsjett og oljeskatt, og så kommer fase 3 som vi skal jobbe med, så vi blir ikke arbeidsledige her på Stortinget før sommerferien setter i gang, sier Listhaug. (NTB)