Av Aslak Bodahl, FriFagbevegelse

Mandag 25. januar: Barnehager og skoler i Nordre Follo kommune blir stengt. Kommunen er episenter for et stort utbrudd av den fryktede engelske varianten av koronaviruset. De strenge tiltakene gjelder til og med 31. januar.

Det er innført rødt nivå i barnehager og barneskoler i Oslo. Tiltakene etter utbruddet med mutert virus kan også gjelde flere kommuner dersom situasjonen forverrer seg.

Les også: Disse korona-ordningene for arbeidslivet gjelder i 2021

Slik er reglene for 2021

Dermed har behovet for omsorgsdager, også kalt sykt barn-dager, meldt seg igjen for fullt. Hvor mange omsorgsdager hver arbeidstaker har krav på, kommer an på samlivssituasjonen og antall barn, ifølge Nav.

Stortinget har vært føre var og doblet omsorgsdagene også for 2021. Det er i tråd med regjeringens forslag. Den utvidede retten gjelder fra 1. januar til 30. juni og betyr følgende:

• Hver familie har 20 dager ved ett eller to barn, eller 30 dager ved tre eller flere barn under 12 år, til å være hjemme med barn ved sykdom eller stengte skoler og barnehager.

• Når man ikke bor sammen med den andre forelderen, men har en avtale om delt bosted, får man 20 eller 30 omsorgsdager. hver – avhengig av hvor mange barn man har

• Hvis man er alene om omsorgen, dobles antall dager.

• Arbeidstakere som har omsorgen for barn med funksjonshemning eller kronisk sykdom, kan ha rett til ekstra dager.

Les også: SV vil ha flere sykt barn-dager i forbindelse med lokale koronautbrudd

Spurte etter flere omsorgsdager

De nye reglene betyr at en familie kan ha minst 40 dager med omsorgspenger sammenlignet med 20 dager i en normal situasjon.

Vanligvis kan hver forelder være borte ti dager per kalenderår om man har ett eller to barn, eller 15 dager om man har tre eller flere barn.

– Mange familier får vanskelige hverdager med de lokale nedstengningene. Derfor er det bra at antall omsorgsdager er utvidet etter at blant annet vi i SV stilte spørsmål om det, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) til FriFagbevegelse.

– Så spørs det om dette holder. Det kan igjen være aktuelt å åpne for mer fleksibilitet og utvida antall dager lokalt der hvor det trengs mest, føyer SV-politikeren til.

Les også: SV vil gi full refusjon til private psykologer under koronakrisen

Skjør situasjon under koronaen

I mars i fjor, etter at regjeringen stengte skoler og barnehager for å begrense spredningen av koronaviruset, ble foreldre tildelt dobbelt så mange dager med omsorgspenger som normalt. Dette ble innført fordi det er svært strenge smittevernregler for oppmøte i barnehager og skoler.

At omsorgspengereglene nå forlenges ut juni 2021, og kvotene er doblet også i inneværende år, er i tråd med den skjøre situasjonen Norge er i under koronakrisa.

– Smittesituasjonen framover vil kunne bety mer sykefravær ved både sykdom og karantene, samt at barn må holdes hjemme fra skole og barnehage. Dette tar de nye forslagene høyde for, sa vikarierende arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) da regjeringen lanserte sitt forslag om å forlenge reglene. (FriFagbevegelse)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.