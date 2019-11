Av Martin Huseby Jensen, ABC Nyheter

Ble flyet ditt forsinket? Innstilt? I så fall har du krav på kompensasjon, men bare om du kaster deg rundt og kjapt leverer krav. Ny dom begrenser forbrukernes rettigheter, mener flere.

Flere flyselskap hevder at reisende bare har to måneder å klage og melde krav til selskapene om flyet er forsinket eller innstilt. Ulempen er ifølge direktør Inger Lise Blyverket at mange forbrukere ikke kjenner til rettighetene sine.

– Med en slik frist så vil flere bli hindret i muligheten til å få det de har rett på, sier Blyverket.

Dommen er feil

Det er en ny dom fra Eidsivating lagmannsrett som gir oss som forbrukere to måneder på oss for å kreve kompensasjon. Forbrukerombudet reagerer på dommen og tilbyr seg å hjelpe reisende som har vært på reiser som utløser krav til flyselskap.

– Vi mener dommen er feil, og vi trer inn som partshjelper for forbrukeren. Vi håper at saken kommer inn for Høyesterett, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Store tap

Selskapet Flyhjelp jobber på vegne av mange reisende med å få gjennom kravene om kompensasjon fra flyselskapene. I skrivende stund har de 712 saker og involverer flere enn 1.000 personer, hvor kravet er sendt inn mer enn to måneder etter at de reisende opplevde at reisen ble forsinket, kansellert eller de ble nektet å gå om bord.

De forteller til ABC Nyheter at dette tilsvarer 396.000 euro. Altså er dette penger som ikke vil utbetales med mindre høyesterett omvender dommen fra lagmannsretten. Men tallet kan bli langt større basert på at rundt 16 prosent av kravene de får kommer for seint. Da kan beløpet norske flyreisende taper være så høyt som 300 millioner kroner.

– Dette er penger som de reisende egentlig har rett til, sier pressesjef Alex Kirkeberg til ABC Nyheter. Siden oppstarten i Norge for to år siden, har de hjulpet 30.000 norske reisende med å kreve kompensasjon for forsinkelser eller erstatning for ødelagte ferier.

Tre år i Danmark, to måneder i Norge

Det er ikke alltid slik at forbrukerne vet hvor kravet skal sendes, men forsøker like gjerne selv først. Sendes den feil, er det ikke sikkert at flyselskapet en gang svarer. Og da kan de to månedene gå rimelig kjapt.

I Danmark er det en tre år lang frist, men i Sverige ble loven endret i fjor.

– Det er selvfølgelig en fare for at andre land følger etter, men Norge følger også etter svensk lov som endret fristen for halvannet år siden. Det har ført til at vi har måtte avvise en del svensker som har ønsket vår hjelp, fordi henvendelsen kommer to måneder etter, forteller han og legger til: – Magefølelsen sier at dette er et skritt i retning av færre forbrukerrettigheter.

Flyhjelp tar 30 prosent av summen flyselskapene betaler ut i kompensasjon. Fører ikke saken til utbetaling, får heller ikke Flyhjelp betalt, forklarer Kirkeberg.

Ikke rettspraksis

På bakgrunn av den svenske høyesterettsdommen Kirkeberg viser til, har flere flyselskap fått medhold i Transportklagenemnda. Til dommen i Eidsivating lagmannsrett sier direktøren i Forbrukerombudet at tidsfrist på å klage er noe nytt, og noe som ikke fremgår i lovverket eller i rettspraksis.

– Vi mener dommen er gjort på feil premisser. Å skape en slik frist kan bli en felle for forbrukere som ikke kjenner til sine rettigheter. Derfor har vi valgt å støtte forbruker som partshjelper, sier Blyverket hos ombudet.

Direktøren viser til at ved krav om kompensasjon etter flyforsinkelser, så vet flyselskapene at de er ansvarlige, at de har gjort en feil og hvor stor en kompensasjon skal være.

– Derfor er det ekstra uheldig å skape en frist for å gi beskjed, uten at dette fremgår i loven, sier Blyverket og sier det er behov for avklaring fra Høyesterett.

