På Opinions februarmåling, som er utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB, er det dødt løp mellom Senterpartiet og Fremskrittspartiet.

I januar manglet Arbeiderpartiet og Senterpartiet kun ett fattig mandat for å få flertall alene på Stortinget. En måned senere er situasjonen en helt annen. Nå må de to partiene ha med seg SV for å få like stor oppslutning, og de rødgrønne er i tillegg avhengig av MDG eller Rødt for å få parlamentarisk flertall.

Skaper arbeidslyst

Etter en lang tid med rødgrønn dominans er det dermed alt er åpent og usikkert 19 måneder før stortingsvalget 2021.

Frp-leder Siv Jensen synes det er hyggelig med nok en god måling.

– Det skaper god arbeidslyst og gir et løft for oss. Men samtidig vet vi at målinger er målinger og valg er valg. Vi skal jobbe ufortrødent videre, sier Siv Jensen til FriFagbevegelse.

Hun registrerer at partiet nå er like store som Senterpartiet.

– Spagaten til Senterpartiet blir mer og mer synlig. Folk vil heller stemme på originalen. Senterpartiet har valgt sine samarbeidspartier og da vet alle at det ikke kommer til å bli noen lavere skatter og avgifter av det, legger hun til.

– Veksten til Senterpartiet har kommet på grunn av en upopulær regjering som dere har vært en del av?

– Vi vedstår oss at vi har sittet seks og et halvt år i regjering og er stolt over hva vi har fått til. Men nå var det riktig å gå ut av regjering, svarer Siv Jensen.

Store endringer

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, mener det er sjelden en måling har så store endringer utenfor feilmarginen som denne.

– Årsaken er utvilsomt Frps regjeringsexit. Det har ført til mer dynamikk i norsk politikk. Men samtidig gjør det egentlig at alt er litt tilbake til normalen, sier Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

– Nå klarer ikke Senterpartiet lenger å mobilisere på en motstand mot regjeringen. Det tok en ny vending med Frp ute av regjeringen, forklarer Bergh.

Trygve Slagsvold Vedum må se sitt parti rase med hele 5,6 prosentpoeng. Han ser likevel ingen grunn til å bli deprimert av den grunn.

– Målinger går litt opp og ned. 15, 2 prosentpoeng er bedre enn partiets beste lokalvalg noensinne (kommunevalg 2019) og fem prosentpoeng høyere enn stortingsvalget i 2017. Det er en solid måling for oss. Vi har knapt hatt en så god februarmåling noensinne, sier Trygve Slagsvold Vedum til FriFagbevegelse.

Velgerlojaliteten er fortsatt høy. Ni av ti som stemte på partiet ved forrige stortingsvalg sier de vil gjøre det igjen.

Partiet avgir hovedsakelig velgere til Rødt, SV og Ap.

Åpent og usikkert

På den borgerlige siden gjør altså Frp sin sterkeste måling på to år, og den borgerlige siden styrker seg betraktelig.

Frp går fram 3,3 prosentpoeng, til en oppslutning på 15,1 prosent. Det er omtrent som ved valget i 2017. Partiet henter først og fremst velgere fra Høyre og KrF, samt fra dem som ikke stemte ved forrige stortingsvalg.

I tillegg går de tre regjeringspartiene fram. Venstre er over sperregrensa for første gang siden desember 2018, mens KrF fortsatt ligger under den magiske 4-prosent grensa.

Bergh tror Frps forhold til regjeringen vil ha betydning for partiets oppslutning over tid.

– Spørsmålet er om Frp vil inngå kompromisser med regjeringen eller være et opposisjonsparti, poengterer han.

Det er relativt små utslag for de to største partiene. Ap har høyere velgerlojalitet enn Høyre, mens andelen 2017-velgere som sitter på gjerdet er like stor for de to partiene.

MDG og Rødt går begge svakt fram.

Fakta om målingen:

Målingen er gjennomført av Opinion i perioden 4. til 10. februar på bakgrunn av 969 telefonsamtaler. Feilmarginen varierer fra 1 til 3 prosentpoeng.

Oppslutning i prosent (endring fra januar i parentes):

Ap: 25,1 (-0,3)

Høyre: 19,4 (+0,7)

Frp: 15,1 (+3,3)

Sp: 15,2 (-5,6)

SV: 6,5 (-0,9)

Venstre: 4,2 (+1,5)

KrF: 3,5 (+0,9)

MDG: 4,6 (+0,3)

Rødt: 5,3 (+1,2)

Andre: 1,2 (-0,7)