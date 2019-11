Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

– Om partiet noen gang har ligget så lavt på meningsmålingene? Jeg er ikke sikker. Men jeg kan ikke huske det. Og jeg pleier å huske ting, sier Yngve Hågensen (81).

Den tidligere LO-lederen, som regjerte i Folkets Hus fra 1989 til 2001, gir seg aldri. Hittil i år har han over 50 foredrag. Og mange i almanakken. På olje- og gasskonferansen i Stavanger holdt han tale i forbindelse med festmiddagen tirsdag kveld.

Nå er han bekymret. Alvorlig bekymret. Og tror det vil ta tid før Arbeiderpartiet kommer seg opp igjen.

Så lovende ut

På den siste meningsmålingen som Opinion har utført for blant annet FriFagbevegelse hadde Arbeiderpartiet en oppslutning på «bare» 21,7 prosent.

Yngve Hågensen mener årsaken til dette er sammensatt, men skylder på to hovedpunkter som bakgrunn for fallet:

– Det begynte midt i forrige stortingsperiode. Etter et valgresultat på 30,8 prosent i 2013 fikk partiet en opptur og steg på meningsmålingene. Det så veldig lovende ut for Arbeiderpartiet. Men så begynte partiet å inngå kompromisser med regjeringen. Plutselig ble partiet et haleheng til et parti som skal være vår politiske hovedmotstander, sier Yngve Hågensen til FriFagbevegelse.

– Så ble det igjen forsterket av varsler-sakene med Trond Giske. Jeg skal ikke mene noe om det. Men uansett forsterket det problemet til partiet, fortsetter han.

– Og så må du ta med Andøya i tillegg. Det forsterket det enda mer i nord, legger han til.

– Gang på gang er det tilbakeslag. Det har gjort noe med folks tillit til partiet. Det tar lang tid å bygge opp den tilliten igjen. Det gjelder å holde stø kurs og ikke rote seg bort, mener Hågensen.

Hele partiets ansvar

LO-veteranen klandrer ikke enkeltpersoner for det han kaller elendigheten. Heller ikke Jonas Gahr Støre. Men ingen går heller fri.

– Partiledelsen har ansvar, det har dem. Men også alle partiets organer og hele stortingsgruppa har ansvar for den feilslåtte politikken.

Hele partiet har stått bak de politiske vedtakene. Det er flertallets politikk som er blitt ført og som har ført til tilbakegangen, sier han.

Selv er LO-veteranen ikke helt sikker på om partiet klarer å håndtere tilbakegangen i tide til kommende valg. Men han synes det alternative statsbudsjettet som ble lagt fram nylig ga gode signaler, med blant annet den såkalte Tesla-skatten.

– Det er et eksempel på at partiet viser en vilje til å ta tak i ting på en måte som velgerne forventer. Men veien er fortsatt lang, sier Yngve Hågensen.

Nå er Senterpartiet i ferd med å passere Arbeiderpartiet i oppslutning. Det kan sikre en rødgrønn regjering etter valget. Yngve Hågensen er ikke så opptatt av hvilket av de to partiene som blir størst.

– Det som er viktigst av alt er å få en ny regjering. Da må de rødgrønne partiene finne sammen og bli enige om en felles retning som de kan styre sammen om. Jeg har tillit til at de rødgrønne klarer å oppføre seg i forhold til det, mener han.

Hågensen avfeier ikke at MDG kan være en av samarbeidspartiene.

– MDG er et parti jeg tror kan vokse. Det er mye bedre for Ap å samarbeide med dem enn småpartier som KrF og Venstre. Men det kan ikke skje på deres premisser. Det må skje i sosialdemokratiets ånd og på Aps premisser, mener han.

Lokalpolitiker

Yngve Hågensen sto på 50. plass på Aps liste i Indre Østfold ved høstens kommunevalg, og avanserte til 11. plass etter valget. Han er dermed vararepresentant til kommunestyret.

Han har bodd i 12 kommuner, men altså for første gang stilt til valg i kommunevalget.

Han er stolt over det samfunnet han har vært med på å bygge.

– Da LO ble stiftet var Norge et av de fattigste landene i Europa, bare slått av Irland. Nå er landet et av de beste og rikeste samfunnene. Hva kan egentlig gjøres annerledes? En av hovedårsakene til det er det som skjedde i 1935, da vi fikk den første Hovedavtalen. Norges framgang er tuftet på trepartssamarbeidet og den norske modellen, mener Yngve Hågensen.

Og siden han var på olje- og gasskonferansen til LO: Konflikten mellom olje- og gassindustrien og klimapolitikken må løses i fellesskap, og i form av et trepartssamarbeid.