Folkehelseinstituttet bommet på smittetall i romjula

Allerede 2. januar slo Folkehelseinstituttet (FHI) alarm om økt smitte i jule- og nyttårsuka. Det ble innført skjenkestopp i hele Norge. Alle ungdomsskoler og videregående skoler med til sammen 380.000 elever ble satt på rødt nivå på 14 timers varsel.

Lav terskel

Ifølge FHI hadde andelen positive koronatester økt til 6,4 prosent, opp fra 2,2 prosent uken før. Nå i ettertid viser det seg at tallene var feil. Langt flere ble testet og færre ble smittet. Andelen positive prøver var 3,5 prosent, viser FHIs egne, endelige tall.

– Vi har en lav terskel for å gå ut med ting, også når det er usikkerhet. I ettertid tenker jeg at det ikke var noe særlig poeng i å gå ut med det tallet, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til Aftenposten.

De høye smittetallene ble brukt av helseminister Bent Høie (H) til å forsvare innføringen av strengere tiltak 3. januar.

FHI presiserer

I en pressemelding søndag presiserer imidlertid FHI at det gale tallet bare var en del av grunnlaget for at FHI rådet regjeringen om å innføre de nye tiltakene etter nyttår.

– Andelen positive prøver var bare én av en rekke forskjellige indikatorer som tydet på både økt smittespredning og risiko for ytterligere forverring dersom ikke tiltak ble innført, blant dem usikkerhet om nye virusvarianter, heter det i pressemeldingen.

– I jula var etterslepet og usikkerheten knyttet til tallgrunnlaget et enda større problem enn ellers. Derfor var manglende oversikt over smittesituasjonen en hovedbegrunnelse for at FHI 2. januar tok initiativ til at man skulle innføre strengere tiltak i en til to uker, sier Stoltenberg.

Denne helgen tar regjeringen stilling til om tiltakene og anbefalingene skal forlenges. Fasiten kommer når statsminister Erna Solberg mandag klokken 12 skal redegjøre i Stortinget for håndteringen av koronapandemien, og når Solberg, Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og Camilla Stoltenberg i FHI har pressekonferanse om koronasituasjonen to timer senere.

