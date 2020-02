Det er partibarometeret Respons Analyse har laget for Bergens Tidende som viser at bompengepartiet har mistet store deler av velgermassen sin etter valget i fjor høst. Under valget i september fikk FNB over 25.000 stemmer i Bergen. I målingen nå svarer bare 6.000 at de ville stemt det samme. Den prosentvise oppslutningen har falt fra 16,7 prosent ved valget og ned til 4,1 prosent nå.

Bare 21 prosent av dem som stemte FNB ved valget i høst, sier at de ville ha gjort det samme i dag. Hele 27 prosent av velgerne som stemte FNB i høst, er nå usikre på hva de skal velge – de har satt seg på gjerdet, skriver avisen.

– Hovedårsaken er en ekstremt lav lojalitet blant FNBs velgere, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse til BT.

Målingen som er foretatt blant 600 personer, viser ellers at både Høyre og Frp går solid fram med henholdsvis 6,9 og 3,8 prosentpoeng målt mot valgresultatet i høst. Det gir en oppslutning på 26,9 prosent for Høyre og 8,5 for Frp. Også Arbeiderpartiet hever seg merkbart på målingen, med 3,9 prosentpoeng til 23,7 prosent. SV går fram 1,3 prosentpoeng til 9,9 prosents oppslutning.

Foruten FNB går sentrumspartiene Sp, KrF, Venstre og MDG alle så vidt noe tilbake. Det samme gjelder Rødt som faller 0,2 prosentpoeng til 4,7 prosent.