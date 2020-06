Sist mandag åpnet store deler av Norden for norske ferieturister og nå er det også mulig å reise ut i Europa igjen.

Onsdag la Norwegian fram en liste med 76 ruter selskapet gjenopptar fra 1.juli. Tidligere denne måneden presenterte SAS en liste på 23 ruter selskapet ønsker å gjenoppta i løpet av juni.

– Vi merker en økt etterspørsel etter flybilletter og det er også grunnen til at vi setter opp nye ruter, øker frekvensen og vurderer nye destinasjoner, skriver John Eckhoff, pressesjef i SAS, i en e-post til Dagsavisen.

Da koronakrisen var på topp i mars meldte flere reiselivseksperter om skyhøy interesse for norgesferie siden den planlagte utenlandsferien lå an til å gå i vasken. Visit Norway så en økning på hele 300-400 prosent i interessen for familieopplevelser i Norge, sammenliknet med samme periode i fjor.

Spørsmålet er om gjenåpningen vil føre til at flere likevel dropper norgesferien?

Les også: Utenlandsferien ble avlyst, men ikke regn med å få pengen tilbake før ferien starter (+)

Eventyrlyst versus trygghet

– Turistadferd kan være vanskelig å spå og er uforutsigbart. Men man kan ane noe om mønsteret basert på hva som har skjedd tidligere og blant ulike reisende, sier sosialantropolog Kjersti Ruud Walaas.

Hun underviser i reiselivsutvikling og konsekvenser av turisme ved Høyskolen Kristiania.

– Jeg tror de som er eventyrlystne og har lengtet etter å reise, de gjør det. De tar den sjansen. Men de som trenger trygghet, har barn eller som tenker litt på helsen sin vil holde seg hjemme. Og det tenker jeg er lurt. Men det er noen land vi kan dra til, sier Walaas.

Valencia, København, Rhodos, Zadar, Paris og London er blant destinasjonene SAS og Norwegian har fått tilbake på menyen.

– Noen synes det er utrolig deilig å komme seg av gårde, selv om det betyr at de må sitte i karantene når de kommer tilbake fra enkelte land, fortsetter Walaas.

Utenriksdepartementet fraråder fremdeles reiser til alle land som ikke er strengt nødvendige. Nordmenn som vender hjem etter opphold i utlandet må sitte i ti dagers karantene, med unntak av Finland, Island, Færøyene, Grønland og Danmark.

Walaas tror sistnevnte står på manges ferieliste. Likevel tviler hun på at nordmenn flest tar turen utenfor Norges grenser akkurat i år.

– Mange satser nok på Danmark. Men så ser vi på nyhetene at det er mange kontrollpunkter og annet som medfører stressmomenter. Da holder kanskje folk seg hjemme. Det er i tillegg sent å endre på ferieplanene nå, og jeg vet om flere som har tenkt at det først er til høsten det kan bli mulig å reise. Så får vi se hvordan reguleringene blir.

Les mer: Regjeringen åpner for reiser til regioner med akseptabelt smittepress

Bekymret for Norge

Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Arktis, gikk tidlig ut og oppfordret nordmenn til Norgesferie i frykt for konkursras i reiselivet. Hun er nå bekymret for at flytrafikk til utlandet lokker folk bort fra norgesferien.

– Det er en fare for det. Samtidig er vi avhengige av at det åpnes mer for flere land som har samme smittevernslituasjon for Norge, for eksempel Tyskland, sier Baik.

Årsaken til det er at reiselivsnæringen flere steder i Norge er avhengig av utlendinger.

– Nordmenn kan ikke fylle det gapet. Jeg håper flyselskapene åpner for Tyskland som står for en stor del av andelen gjester i Norge.

Særlig i nord merkes det mindre til norske besøkende enn utenlandske, mener Baik.

– Vi ser mønstre hvor nordmenn kommer til å bruke nærområdene sine mer. Så vi er helt avhengige av at det åpnes mer for utenlandstrafikk.

61 prosent av feriereisende i Norge sommeren 2019 var nordmenn. 39 prosent var utenlandske, ifølge statistikk fra Turistundersøkelsen og Visit Norway om feriesommeren i Norge 2019.

Likevel la norske turister igjen langt mindre penger enn utenlandske.

Nordmenn hadde en døgnforbruk på 930 kroner. På topp lå turister fra USA, som i gjennomsnitt brukte 1.905 kroner døgnet.

Les også DNT-sjefen: – Det blir ikke overfylt på norske reisemål i sommer

Fra svalestup til bakkestart

Til tross for at flyselskapene gradvis gjenåpner ruter er de underlagt strenge smittevernrestriksjoner. Hos Norwegian må blant annet reisende over seks år bruke munnbind og det er er ingen servering ombord. Likevel er selskapet fornøyde med å være på vingene igjen.

– Jeg er svært glad for at vi nå får mange av våre «Red Nose Warriors» tilbake på jobb og i luften igjen for å ta seg av våre kunder, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram i en pressemelding.

Flytrafikken verden rundt gjorde et svalestup da koronapandemien brøt ut. I mai falt antall passasjerer hos SAS med nesten 94 prosent sammenliknet med fjoråret, ifølge selskapets nettsider.

– Selv om etterspørselen nå øker, så er det fra et nivå der den har vært nærmest ikke-eksisterende, understreker Eckhoff hos SAS.

– Det skjer en gradvis åpning av verden og vi åpner med den. Vi oppfordrer sterkt at våre reisende setter seg inn i reiseråd- og restriksjoner fra de ulike landenes myndigheter, altså både landet man reiser fra og dit man skal.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen