Flybransjen etterlyser flere krisetiltak: – Langt fra nok

Korona-pandemien har gått hardt ut over luftfarten. Samme dag som regjeringen la fram en omfattende krisepakke for norsk økonomi, kom meldingen om at Norwegian permitterer 5.000 ansatte. Samtidig melder Avinor at ni flyplasser vil bli stengt fra neste onsdag, 18. mars.

– Dette er den verste krisen vi har opplevd i selskapets historie, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian til NTB.

Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian forteller at selskapet går gjennom sin verste krise noensinne. Foto: NTB Scanpix

I likhet med flere bransjeorganisasjoner, etterlyser han mer kraftfulle og målrettede tiltak fra regjeringen. Krisepakken som ble lagt fram fredag inneholder flere tiltak spesielt rettet mot luftfarten: Alle flyavgifter blir opphevet fram til 30. juni, og flypassasjeravgiften oppheves med tilbakevirkende kraft fra 1. januar til 31. oktober.

Det holder ikke, mener administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

– Det er et steg i riktig retning og gir oss et lite pusterom, men det er langt fra nok for å sikre en forsvarlig videreføring av norsk luftfart, sier Lothe til Dagsavisen.

Ber om flere avgiftslettelser

Han mener regjeringen må ta hensyn til to forhold i tiden som kommer:

– Det ene er at vi åpenbart vil få en stor likviditetsutfordring når inntektene svinner helt bort og kostnadene i stor grad blir liggende, sier Lothe.

Han mener dessuten at regjeringen burde lagt opp til enda flere avgiftskutt.

– Regjeringen burde fjernet arbeidsgiveravgiften for å stimulere til å holde flere i jobb i denne kritiske perioden. I tillegg burde de ha fjernet den såkalte CO2-avgiften, som vi mener er helt unødvendig.

Lothe anslår at lettelsene i lufthavnavgifter til Avinor som følger av regjeringens krisepakke vil utgjøre rundt 320 millioner kroner samlet sett for norske flyselskaper. I realiteten kan avgiftslettelsene bli langt lavere, tror han.

– Hvis virksomheten halveres, blir effekten på vel 100 millioner. Hvis den reduseres ytterligere, snakker vi enda mindre.

Det samme er tilfellet for flypassasjeravgiften, ifølge Lothe. Grovt regnet anslår han at norsk luftfart vil kunne få tilbakeført 200 millioner kroner i passasjeravgift for januar og februar.

– Men når flytrafikken forsvinner, får dette mindre og mindre effekt. Så i det store bildet er disse tiltakene relativt forsiktige, sier Lothe.

– Må stille opp med gullkortet

Også Ynge Carlsen i Norsk Flygerforbund ser mørke skyer i horisonten. Han skriver i en pressemelding at forbundet nå mottar varsler om at mange medlemmer permitteres som følge av den pågående krisen.

– Dette er en svært krevende situasjon for både ansatte og selskapene i hele luftfarten, sier forbundslederen i pressemeldingen.

Yngve Carlsen, leder i Norsk Flygerforbund, mener myndighetene må gjøre mer for å sikre flyselskapenes likviditet. Foto: Fredrik Bjerknes

Behovet for økonomisk drahjelp ble enda større etter at USAs president Donald Trump tidligere denne uken varslet innreiseforbud for en rekke europeiske land, mener Carlsen.

I likhet med Lothe, understreker han behovet for tiltak direkte rettet mot selskapenes likviditet. Av denne grunn burde alle avgifter hatt tilbakevirkende kraft, mener han.

– Det handler om mulighetene for lån og tilgang til finansmarkedene på markedsmessige betingelser, noe som ikke nødvendigvis er til stede etter hvert som krisen utvikler seg. Her må myndighetene være villige til å stille opp med gullkortet, sier Carlsen til Dagsavisen.

Heller ikke de hovedtillitsvalgte for pilotene i SAS, Widerøe og Norwegian er fornøyd med regjeringens krisepakke.

– Skal vi opprettholde norske selskaper i norsk luftfart, har regjeringen dårlig tid. Fly settes på bakken og ansatte permitteres. Her må det tilføres likviditet umiddelbart.

– Det er positivt å fjerne avgifter, men de får ingen virkning uten at flyselskapene er i drift, sier Sindre Haanshuus fra Widerøe, Jan Levi Skogvang fra SAS og Alf W. Hansen fra Norwegian i en felles uttalelse som Parat har sendt ut.

Reiselivsnæringen: Forventer mer

Foruten luftfarten, er også reiselivnæringen hardt rammet av koronakrisen. Som Dagsavisen skrev torsdag, melder hotellbransjen om kanselleringer og permitteringer. Likevel er ingen av tiltakene i krisepakken rettet direkte inn mot denne næringen.

Det forventer administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv at kommer på plass i løpet av de neste dagene.

Saken fortsetter under bildet.

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold (til høyre) i NHO Reiseliv forventer særskilte krisetiltak rettet mot reiselivsnæringen. Her er hun sammen med f.v. direktør for arbeidsliv NHO Nina Melsom og direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: NTB Scanpix

– Vi forventer at regjeringen gjør som den har lovet og kommer raskt med spesifikke tiltak for hele reiselivsnæringen. Ingen klarer ett år uten inntekter, og det er det som er den reelle situasjonen for svært mange nå, sier hun i en pressemelding.