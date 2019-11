Flertallet i bystyret bekymret for Oslo-befolkningens framtidige sykehustilbud

I 2016 vedtok Helse sør-øst å legge ned Ullevål for å bygge et stort regionsykehus på Gaustad. I tillegg skal det bygges et lokalsykehus på Aker.

Planene er godkjent av helseminister Bent Høie (H), men er blitt møtt med mye kritikk.

Før valget gikk alle partiene i Oslo, bortsett fra Ap og Høyre, sammen for å kreve omkamp om Ullevål sykehus. Ap og Høyre hadde flertall i det forrige bystyret, men etter høstens valg har partiene som ønsker bevaring av Ullevål til sammen 32 av de 59 setene i Oslo bystyre.

Bekymret

Bystyrepartiene FNB, Frp, KrF, MDG, Rødt, Senterpartiet, SV og Venstre vil onsdag holde en pressekonferanse om sykehusplanene. Helsepartiet, som ikke er representert i bystyret, er også med på initiativet.

– Våre partier, som nå utgjør flertall i Oslo bystyre, er svært bekymret for Oslo-befolkningens framtidige sykehustilbud om Helse Sør-Østs vedtatte planer gjennomføres, skriver partiene i en pressemelding.

I september 2019 ba et enstemmig bystyre om en vurdering av viktige bekymringer rundt beredskap i de nye planene, men dette skal ikke ha blitt levert.

Vil prioritere Aker

Flertallet i bystyret mener det er utbyggingen av Aker sykehus som bør prioriteres, for å sikre Groruddalens befolkning et fullverdig sykehustilbud.

De peker på at sykehusene som i dag har ansvaret for bydelene i Groruddalen allerede trenger avlastning.

I tillegg understreker partiene i en felles pressemelding at reguleringsrisikoen både på Aker og Gaustad er høy, noe som kan by på utfordringer.

Utbyggingsprosjektet har også møtt motstand i fagmiljøene. Sykepleierforbundet og LO i Oslo står sammen i kravet om å stanse prosjektet på Gaustad og ønsker en full utredning av Ullevål.

