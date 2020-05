Personer som har testet seg og som det viser seg har hatt covid-19, men er blitt frisk, slipper nemlig ti dagers karantene hvis de drar over grensen til Sverige.

Regjeringen ga nemlig i forrige uke fritak i seks måneder for alle som har hatt en covid-19-infeksjon.

Les også: «Koronafreden i Stortinget er over»

Fastleger i både Aremark og Halden bekrefter overfor NRK at de har fått flere henvendelser fra folk som har hatt en luftveisinfeksjon og ønsker å teste seg. Flere har gitt uttrykk for at de ønsker en attest for å slippe karantene.

Ifølge Sykehuset Østfold er det tvilsomt om folk som vil på handletur, stiller særlig langt fremme i køen når de åpner for testing neste uke.