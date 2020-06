Flere tusen antirasister vil demonstrere i Oslo – politiet griper ikke inn før det blir ekstremt

Saken er oppdatert

Over 17.000 personer har via Facebook varslet at de vil demonstrere utenfor USAs ambassade i Oslo fredag i forbindelse med George Floyds dødsfall i Minnesota. Smitteverntiltak gjør at arrangøren, African Student Association, har planlagt et langt mindre arrangement, som krever påmelding.

I stedet for at flere tusen samles utenfor den amerikanske ambassaden, har arrangørene gått med på at en gruppe på 50 deltakere skal knele foran ambassaden fredag ettermiddag før de går til Stortinget. I tillegg skal det lages en menneskelig kjede på 750 personer som skal holde to meters avstand til hverandre.

Kommentarfeltet på Facebook tyder imidlertid på at flere enn de påmeldte kommer til å møte opp. Flere påpeker at det er urimelig at folk sitter tett i tett på strender og går på kjøpesentre, mens smitteverntiltak skal begrense demonstrasjonen.

Men smittevern veid opp mot ytringsfrihet er «litt vanskelig juss», og politiet ønsker ikke å være et smittevernpoliti, understreker stabssjef Harald Nilssen overfor NRK torsdag kveld. Politiet kommer neppe til å gripe inn selv om flere enn de 50 deltakerne møter opp.

– Det vil ikke bli noen stor inngripen fra vår side, såfremt det ikke blir helt ekstreme tilstander som gjør at politiet må bryte inn, sier han.

Fraråder forsamlinger

– Vi har fått beskjed fra kommunen om at uten en dispensasjon fra Helsedirektoratet kan vi ikke samle flere enn 50 på ett sted, sier Rawha Yohaness til Klassekampen. Hun er styremedlem i African Student Association.

– Dette er en sak som berører og engasjerer mange. Jeg har stor forståelse for dem som ønsker å demonstrere. Ytringsfriheten står svært sterkt i Norge. På grunn av koronaviruset fraråder vi at mange mennesker samler seg og står tett sammen, skriver helseminister Bent Høie (H) i en epost til Dagbladet.

Statsråden legger til at han er redd for at dersom demonstrasjonen fører til store ansamlinger av folk, vil det bli mer oppmerksomhet rundt risikoen for smittespredning enn oppmerksomhet rundt en viktig sak.

Bergenspolitiet støtter demonstrasjon

Arrangørene av demonstrasjonene i Bergen og Trondheim har også fått beskjed fra henholdsvis kommunen og politiet om at forsamlinger på over 50 personer vil anses som brudd på smittevernreglene.

Opprinnelig skulle 5.000 personer møtes på Festplassen i Bergen fredag. Politiet fremhever at de likevel ikke kommer til å stanse en demonstrasjon så lenge smittevernreglene overholdes.

– Vi har ingen plan om å sette foten ned. Organisasjons- og ytringsfriheten står sterkt, og vi støtter budskapet demonstrasjonen står for fullt ut, sier Morten Ørn, leder for politiet i Stor-Bergen, til NTB.

Demonstrasjonen i Trondheim er utsatt til 15. juni.

Dødsfallet til afroamerikaneren George Floyd har skapt kraftige reaksjoner over hele verden. 46-åringen døde etter at en politimann holdt ham i bakken med et kne mot nakken i flere minutter under en pågripelse.

Torsdag kveld deltok flere hundre mennesker i en demonstrasjon i Malmö i Sverige. Onsdag samlet flere tusen mennesker seg på Sergels torg i Stockholm, og politiet måtte spre folkemengden med henvisning til smittevernreglene.

