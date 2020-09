Flere sykdommer har hatt lavere dødelighet under pandemien

Foreløpig statistikk fra Dødsårsaksregisteret for perioden mars til mai i år viser at det ikke har vært noen overdødelighet, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

I perioden mars til mai 2020 ble det registrert totalt 10.217 dødsfall i Norge. Dette tilsvarer 190 dødsfall per 100.000 innbyggere, noe so m er på samme nivå som i 2019, da det var 192 dødsfall per 100.000 innbyggere.

Tror smitteverntiltak reduserte antall døde

I samme periode er det foreløpig registrert 2.124 dødsfall av hjerte- og karsykdommer. Dette er færre enn i samme periode tidligere år.

Folkehelseinstituttet understreker likevel at antall dødsfall som skyldes hjerte- og karsykdommer, har gått ned de siste årene, og at det er for tidlig å si om antallet har falt mer enn forventet.

Det er også færre registrerte dødsfall som følge av lungesykdom. Ifølge de foreløpige tallene døde 296 personer av lungebetennelse mellom mars og mai. Tallene for 2019 er ikke klare, men snittet for de samme månedene fra 2014 til 2018 var 392 dødsfall.

– Det er nærliggende å tro at det kan ha sammenheng med smitteverntiltakene under pandemien, sier fagdirektør Frode Forland ved FHI.

Færre døde av selvmord og narkotika

Antall registrerte selvmord har også gått ned. Foreløpig er det påvist 140 selvmord mellom mars og mai, noe som tilsvarer 2,8 per 100.000 personer. Mellom 2014 og 2018 lå tallet på mellom 2,9 og 4,1.

Også antallet narkotikautløste dødsfall har gått ned. Mellom mars og mai i år ble det registrert 60 narkotikautløste dødsfall, mens det i 2016 ble registrert 63, i 2017 ble det registrert 65, og i 2018 ble det registrert 79.