Schytz, som er regjeringspartiet Venstres justispolitiske talsperson, er kritisk til smittesporingsappen. Hun mener at appen burde hatt en åpen kildekode.

– Jeg forventer at man kontinuerlig fortsetter å forbedre personvernet og sikkerheten i appen. Ved behandling av dataene den samler inn, må det vurderes om kildekoden kan åpnes på et senere tidspunkt, og når og hvordan vi kan ta i bruk europeiske standarder og andre internasjonale løsninger som straks er klare, sier hun.

Hun uttalte seg om dette først til Aftenposten.

Frp-politikere advarer

Frps Christian Tybring-Gjedde er skeptisk til appen, og partiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen advarer folk mot å ta den i bruk.

– Når myndighetene i krisetider ber oss om å ofre deler av personvernet vårt, må vi være ekstremt forsiktige med hva vi godtar. Vi risikerer at politikk som blir vedtatt nå, blir med oss etter krisen, sier hun til TV 2.

Bruken av appen er frivillig. Alle persondata blir slettet etter 30 dager, og brukerne kan når som helst slette sine personopplysninger, de kan også slette selve appen, opplyser Folkehelseinstituttet.

Appen som ble lansert torsdag, skal hjelpe norske kommuner med smittesporing, og den kan varsle brukeren av appen om han eller hun har vært i nærheten av personer smittet av koronaviruset.

I appen samles det inn såkalte nærhetsdata og posisjonsdata. Den er utviklet av forskningsinstituttet Simula og Folkehelseinstituttet.

Trosser anbefalinger

Det Europeiske Personvernrådet (EDPB) mener at smittesporingsapper som samler inn posisjonsdata, opererer i strid med prinsippet om dataminimering, skriver NRK. Rådet anbefaler også at kildekoden bak slike apper bør offentliggjøres.

Også EU-kommisjonen anbefaler at slike apper lagrer informasjonen lokalt. Det har regjeringen valgt å se bort fra.

Under pressekonferansen torsdag sa helseminister Bent Høie (H) at hensikten med appen ikke bare er smittesporing for den enkelte, men også å få bedre kunnskap om smittespredningen i samfunnet.

– Vi ønsker å kunne følge med på effekten av tiltak. Det hadde vi ikke fått hvis vi ikke hadde hatt nasjonal lagring og mulighet til å bruke data på aggregert nivå, sier han til NTB.

Statsråden mener åpen kildekode ville øke sikkerhetsrisikoen ved appen, slik at folk med dårlige hensikter lettere kan misbruke den. I stedet har en uavhengig gruppe «hackere» valgt av IKT Norge fått lov å gå gjennom kildekoden.

Solberg: Også et politisk valg

Torsdag ettermiddag inviterte statsminister Erna Solberg (H) til en ny nasjonal dugnad for å hindre videre smitte av koronaviruset gjennom å laste ned smittesporingsappen. Hun understreket at det også for stortingsrepresentanter er frivillig å laste den ned, men oppfordret alle til å laste den ned.

– Personlig mener jeg at hvis vi skal få hverdagen og friheten tilbake, må flest mulig laste ned denne appen. At man vil ha lengre tid med inngripende andre tiltak, blir jo selvfølgelig også et politisk valg for dem som velger å ikke bruke dette, sa Solberg.

Plikt til å dele informasjon

Høie oppfordret personer som ikke laster ned appen, til å ha en liten notisbok hvor de noterer ned alle de er i kontakt med.

– Det var sagt med et glimt i øyet, men med en alvorlig undertone, sier Høie, som påpeker at det kan være vanskelig å huske hvem man har vært i kontakt med.

– Du har plikt til å oppgi nærkontakter dersom du er smittet. Men det å bruke dette verktøyet, det har vi ikke vurdert å være en plikt, påpeker han.

Høie opplyser at de ikke har gjort juridiske vurderinger av om appen kunne gjøres obligatorisk etter smittevernloven.

(NTB)

