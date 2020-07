Flere regioner i Sverige blir «grønne», Spania blir «rødt»

De svenske regionene Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland blir «grønne» soner i regjeringens nye reiseråd, som ble presentert på en pressekonferanse fredag. Det betyr at man kan reise dit uten å måtte i ti dagers karantene ved hjemkomst.

Fra før har regjeringen åpnet for reiser til Skåne, Blekinge og Kronoberg. Disse får beholde sin grønne farge, trass i at smittetallet har gått noe opp i to av dem.

FHI: – Helhetsvurdering

Det er dermed flere svenske regioner enn ventet som åpner. I et par av dem, Örebro og Östergötland, ligger smittetallet noe over grensen på 20 smittede per 100.000 innbyggere de to siste ukene.

Beslutningen er basert på en helhetsvurdering, opplyser overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Grunnen til at vi har rådet om dette, er at vi har sett en sterkt nedadgående trend den siste tiden. Disse regionene vil komme under 20 tilfeller i uke 30 dersom utviklingen fortsetter, sier Berg.

I Kronoberg har antall smittetilfeller derimot økt noe i det siste og har passert grensen på 20 tilfeller.

– Situasjonen der vurderes like fullt som stabil, og vi har derfor fortsatt valgt å holde denne på grønt i våre anbefalinger. Det er fint å se at situasjonen i store deler av Sverige blir stadig bedre, sier Berg.

Spania i «rødt»

I Spania og Andorra går utvikling derimot i motsatt retning. Smittesituasjonen der gjør at nordmenn nå må i karantene når de kommer hjem derfra, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

– Hvis du kommer til Norge fra Spania etter midnatt, må du i karantene, sier hun.

Overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) påpeker at de siste oppdateringene fra Spania, særlig i de nordvestlige regionene, viser at smittetallene går oppover.

– Det er iverksatt strenge tiltak, og det gir håp om at situasjonen snarlig vil komme under kontroll. Men dessverre er utviklingen slik at vi må innføre karantene etter reise fra Spania, sier han.

De nye reiserådene gjelder fra midnatt.

Regionvis vurdering

Foreløpig er det kun Sverige som vurderes regionvis, mens andre land vurderes under ett. Men framover vil FHI vurdere om reiseråd kan gis på regionnivå i større deler av Europa, opplyser Berg.

FHI får mange spørsmål om hvorfor det ikke gjøres en regionvis vurdering for resten av EØS- og Schengen-området, sier han.

– Grunnen er blant annet et varierende datagrunnlag i ulike regioner i Europa og at en vurdering på regionnivå vil kunne gi uforutsigbarhet, sier han.

FHI vurderer munnbind-tiltak fortløpende

Mens flere og flere land i Europa innfører påbud om munnbind, blir det ikke slik i Norge nå. Men FHI vurderer dette forløpende.

Det opplyste overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) på en pressekonferanse.

– Det gjøres fortløpende vurderinger, og vi skal gjøre ytterligere vurderinger utover sommeren, sier han.

– Vi må huske at vi er i en veldig heldig situasjon med lite smitte i Norge. Å innføre dette tiltaket nå er kanskje ikke det riktige tidspunktet. Men dette kan være noe vi bør vurdere litt fram i tid hvis det blir en økning i smitte, fortsetter overlegen.

Storbritannia, Østerrike og Belgia er blant landene som nå har innført påbud bruk av om munnbind i butikker, banker, postkontor og på andre offentlig steder.