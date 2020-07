Grunnen er at langt færre utvekslingsstudenter kommer til Norge som følge av koronapandemien, skriver Aftenposten.

– I år (juni til august) hadde vi rundt 2.500 ledige studentboliger å tildele. Av disse vil inntil 300 studentboliger gå til ­internasjonale studenter etter avtale. I fjor var det rundt 2.000 internasjonale ­studenter på avtale som fikk studentbolig, skriver Gunn Kirsti Løkka, boligdirektør i SiO, i en epost til avisen.

Til tross for at myndighetene har åpnet grensen for utvekslingsstudenter, har Universitetet i Oslo (UiO) avlyst muligheten for å dra på utveksling til Oslo.

71 prosent av alle studenter leier bolig, og rundt 15 prosent av dem har tilgang på studentbolig.

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener det viktigste er at hyblene blir fylt opp. Ifølge studentbolig­undersøkelsen fra i fjor manglet det 14.351 boliger for å nå målet om en dekningsgrad på 20 ­prosent.

