Antallet vindkraftmotstandere øker kraftig i Norge og minner nå om bompengeprotesten for ett år siden, skriver Klassekampen.

Nesten 250.000 personer har meldt seg inn i ulike organisasjoner eller meldt sin tilslutning til opprop på sosiale medier for å bremse eller stanse utbyggingen av landbasert vindkraft. I 57 ulike grupper med mer enn 400 medlemmer har antallet følgere og medlemmer gått fra 80.000 til 119.000 siden i sommer.

– Det er først det siste året at folk har sett følgene av de omfattende utbyggingene. De bryter med det som er en allmenn oppfatning av hva fornybar energi skal være, sier talsperson Marino Jan Ask for de 4.000 medlemmene i La naturen leve.

La naturen leve samarbeider med den nystartede landsomfattende organisasjonen Motvind Norge om Facebook-gruppa Nei til vindindustri i norsk natur. Den har 88.000 medlemmer. Motvind Norge har fått 7.000 betalende medlemmer på rekordtid og følges av 16.000 mennesker på Facebook.

– Vindindustrien har ikke lenger monopol på sannheten. Både i argumenter og medlemstall får vi en kraft som kan stanse videre utbygging, sier styreleder Eivind Salen.