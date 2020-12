Flere kvinner sier de ringte politiet etter å ha følt seg truet av drapstiltalt mann

I siste dag av rettssaken etter drapet på Nina Helene Ellevold, en 56 år gammel kvinne fra Moss, ble den tiltalte mannen utspurt om hans atferd.

31-åringen forklarte at det flere ganger var høylytt krangling mellom ham og kvinnen han har innrømmet å ha drept 25. november i fjor. Minst én gang skal kranglingen ha blitt fysisk. Mannen forklarte at han dyttet Ellevold inntil kjøkkenveggen. Etter dette skal hun ha bedt den tiltalte om å forlate boligen hennes, noe han ikke gjorde.

Derfor ringte hun politiet, som ifølge mannen eskorterte ham ut av kvinnens hjem.

– Hun tulla noen ganger med at jeg kunne vært en av brukerne hennes, sa mannen.

Ellevold var ansatt som fagleder innenfor feltet forebyggende, rus og psykiatri i Moss kommune.

– Jeg tror hun fant seg i mye, sa mannen videre.

LES OGSÅ: Moss kommune sørger etter drapet på kvinne: – Dypt tragisk, sier rådmannen

Så ikke på det som unormalt

I retten tirsdag og onsdag kom det fram at to andre kvinner også skal ha ringt politiet for å bli kvitt ham, etter å ha følt seg truet. Dette var en nabo til den avdøde og en annen kvinne som tiltalte tok kontakt med etter en kveld på byen.

– Tenkte du at det var uvanlig at kvinner ringte til politiet etter å ha følt seg truet av deg?, spurte Torgeir Husby, en av de sakkyndige rettspsykiaterne.

– Ja, men det er mange mennesker rundt oss samfunnet som er veldig redde og skeptiske. Det første de gjør da er å ringe politiet. Det føles som trygt, svarte den tiltalte.

– Sier ikke det noe om din atferd, at tre ulike kvinner har ringt politiet?, spurte Husby videre.

– Det sier mye om hva folk tenker om andre folk i samfunnet. Jeg er ikke en voldelig person. Men jeg er kanskje mye frampå og intens.

– Kan du være skremmende?

– Nei. Hvis de blir skremt er det deres oppfatning.

Bistandsadvokat Tone Monclair fulgte opp uttalelsen om at han ikke ser på seg selv som voldelig med spørsmål om hvordan han kunne påstå det, i og med at han har innrømmet å ha drept en kvinne og deretter mishandlet liket hennes. Dette hadde han ikke noe godt svar på.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Takler avvisning dårlig

Torgeir Husby er senioroverlege og spesialist i psykiatri. Sammen med Pål Grøndahl har han utarbeidet den rettspsykiatriske undersøkelsen av tiltalte. De konkluderer med at mannen er strafferettslig tilregnelig.

De mener mannen ikke er psykotisk, men at han har trekk av svak utviklet sosial kompetanse.

– Han takler nok avvisning dårlig, fordi han ikke helt forstår bakgrunnen til avvisningen da han neppe har tatt de signaler som er gitt ham, står det i de sakkyndiges vurdering.

Mannen har selv forklart at han drepte Ellevold fordi hun avviste ham.

Husby var en av rettspsykiatere som ble satt til å vurdere Anders Behring Breiviks mentale helse etter terrorangrepet i 2011. I Moss tingrett onsdag ga han utrykk for at drapssaken på Jeløy skiller seg ut.

– Jeg har hatt rundt 350 saker i min karriere. Dette er en av de mest spesielle sakene jeg har hatt, sa han.

Vurderte forvaring

Aktor Aud Kinsarvik Gravås la ned påstand om at mannen dømmes til fengsel i 14 år og 6 måneder under hennes sluttprosedyre onsdag. Straffepåstanden gjelder for både drapet og likskjendingen, og inkluderer strafferabatt for tilståelse og allerede utholdt varetektsfengseling.

Påstand om forfaring ble ifølge Gravås nøye vurdert, men det ble besluttet å ikke be om det. Dette ble blant annet begrunnet med at mannen ikke tidligere er dømt for vold.

Bistandsadvokat Tone Monclair la på vegne av de etterlatte ned krav om erstatning for økononisk tap og oppreisning.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.