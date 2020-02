Veterinær Frank Munthe mistenkte allerede sommeren 2019 at flere katter de fikk inn til Anicura dyreklinikk i Drammen døde på grunn av inntak av musegiften alfakloralose. Senere har det dukket opp tilfeller med tilsvarende symptomer over hele landet. (Katten på bildet er dog ikke syk, men stilte opp som modell for sakens skyld.)