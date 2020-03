Åseral og Bykle i Agder hadde den største prosentvise forskjellen med rundt fire ganger så mange hytter som boliger, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I Hol kommer over 43 prosent av dem som har kjøpt hytte, fra Bergen. Deretter fulgte Oslo med 15 prosent. Resten av kjøperne fordelte seg på nær 90 ulike kommuner på Østlandet og Vestlandet. Av disse kom flest fra Bærum.

I hele 26 kommuner i Norge er det flere hytter enn det er innbyggere, og Agder-kommuner topper denne statistikken.

På topp ligger Bykle med 2,7 hytter per bosatt, etterfulgt av Åseral med 2,3 hytter per innbygger i kommunen. I Sirdal er det 2,2 hytter per innbygger.

