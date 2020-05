Av Marius Helge Larsen

– Når vi vet at store taxfree-kjeder, som tar ut utbytte i Tyskland, og veskebutikker i Akersgata som selger luksusvarer, mottar titalls millioner kroner i statlig støtte under krisen. Da er det absurd at regjeringen ikke klarer å følge opp en marsjorde om å gi til frivillige som står på for andre, sa Ap-politiker Anette Trettebergstuen (Ap) fra Stortingets talerstol onsdag.

Hun ba statsminister Erna Solberg (H) svare på hvorfor det ikke ble satt av penger til frivillige foreninger, lag og andre som faller utenfor kriseordningene i revidert nasjonalbudsjett tirsdag. Dette har nemlig Stortinget bedt regjeringen om å gjøre.

– Vi får ikke på plass alt. Vi jobber døgnet rundt i departementene, men vi har det på listen og kommer tilbake til det, svarte statsministeren. Hun påpekte at det er utfordrende å lage en ordning som treffer riktig for alle disse aktørene.

– Ikke moralsk fordømmelse

Folkehøgskolene, Målungdommen, speiderne og bruktbutikker som Fretex er blant dem som faller utenfor støtteordningene som er innført til nå, ifølge Trettebergstuen.

– Det virker som denne regjeringen er opptatt av å redde noen arbeidsplasser foran andre, sa hun.

Statsministeren svarte med å be Trettebergstuen om å legge vekk den moralske pekefingeren i debatten om hvem som får støtte.

– Jobber er jobber og arbeidsplasser, sa hun.

– En av de tingene jeg synes er bra med de krisepakkene vi har laget, er at vi ikke har laget moralsk fordømmelse over aktiviteten man driver med, slik jeg opplever at lå under Trettebergstuens kommentar nå.

– Treffer ikke

Ifølge Frivillighet Norge har frivillige organisasjoner tapt inntekter blant annet fra medlemsavgifter, treningsavgifter, innsamlingsaktiviteter, pengegaver og fra sponsor- og reklameinntekter.

– Regjeringen har ingen egen kontantstøtte for frivilligheten, men utvider arrangementsstøtten til kultur- og idrettsorganisasjoner. Denne treffer ikke organisasjoner med inntekt under 25.000 kr de siste tre månedene, og dekker bare tapte inntekter knyttet til arrangement, skriver samarbeidsforumet i en pressemelding.

