Flere får komme inn i Norge for å jobbe

Fra 16. mars har regelen vært at utlendinger uten oppholdstillatelse skal bortvises av hensyn til folkehelsen. To uker senere ble det myket opp for arbeidstakere i noen næringer, spesielt landbruket.

Men fra torsdag av får flere EØS-borgere komme for å jobbe her i landet.

De nye reglene lyder som følge:

Det er ikke lenger krav om at de er ansatt i en næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft.

Ei heller må de ha begynt arbeidet i Norge før innreiserestriksjonene ble innført.

Reglene for karantene vil fortsatt gjelde for dem som kommer for å jobbe, presiserer regjeringen.

– Regjeringen jobber kontinuerlig med å finne den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn. Regelendringene vi nå har gjennomført er viktige for å lette flyten av arbeidskraft, og vil bidra til mindre usikkerhet knyttet til hvem som har rett til innreise og hvem som risikerer å bli bortvist, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), i en pressemelding.