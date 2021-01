– Jeg tror at flere vil jobbe hjemmefra i framtida, om jeg skal spå, sier arbeidslivsdirektør i NHO Nina Melsom til Klassekampen.

Hun kan lene seg på en svarene fra 3.794 bedrifter i NHOs medlemsundersøkelse. Den viser at 63 prosent av bedriftene har brukt hjemmekontor under koronakrisen. Blant de største bedriftene, med over 100 ansatte, er andelen hele 93 prosent.

I alt 48 prosent av bedriftene ønsker å fortsette med en mer valgfri hjemmekontorløsning. Det viser at det er behov for å se på å reglene for hjemmekontor, mener Melsom.

– Det er igangsatt et arbeid i regi av Arbeidsdepartementet. Vi har en forskrift fra 2002, men det har skjedd mye siden da, sier hun til avisen.

LO varsler at det kan bli en sak å diskutere i framtidige lønnsoppgjør.

– Med utstrakt bruk av hjemmekontor er det mye vi er bekymret for, både det fysiske arbeidsmiljøet og det psykososiale. Når bedriftene sparer penger på strøm, renhold og annet, skyves det over på de ansatte. Da må vi ta en diskusjon om kompensasjon, sier LO-nestleder Roger Heimli.

