Fiskeriministeren: Norsk laks er ikke skyld i ny koronasmitte i Beijing

Det opplyste fiskeriministeren på en konferanse onsdag, ifølge E24.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er den kinesiske ambassaden enig i denne konklusjonen. Ingebrigtsen hadde tirsdag et møte med kinesiske diplomater.

De siste dagene er det blitt påvist 137 nye tilfeller av smitte i den kinesiske hovedstaden, 31 av dem det siste døgnet. Flere supermarkeder fjernet mandag laks fra hyllene etter at det ble funnet koronavirus på et skjærebrett for importert laks.

Men selv om det ikke lenger er mistanke om at viruset har kommet via norsk laks, kjemper norske sjømatbedrifter mot koronaryktene i Beijing, melder NRK.

Les også: Store deler av flytrafikken til og fra Beijing innstilles etter koronautbrudd

Avisen South China Morning Post skriver onsdag at Kina har stanset importen av laks fra Europa, og flere norske sjømatbedrifter melder at de ikke får levert sine produkter.

– Vi får rapporter om kanselleringer av ordre av fersk laks til markedet som følge av tiltakene for testing av matvarer som nå er satt i verk, sier fiskeriutsending Victoria Braathen til NRK.