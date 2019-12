Av Oda Ertesvåg og Marthe S. Lien

De to barna ble overført til Rikshospitalet i Oslo i løpet av natten, opplyser Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Luftambulanseflyet med de to jentene om bord landet på Gardermoen klokken 5.55 tirsdag morgen.

Politiet holder en pressekonferanse klokken 10.00 tirsdag i forbindelse med hendelsen.

– Per nå kan vi ikke si om det er begått en straffbar handling, en ulykke eller hva som har skjedd, sa politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø på en pressekonferanse mandag kveld.

Alle fire er utenlandske statsborgere, og pårørende er varslet. Ved 23-tiden sier Hermandsen til NTB at de ikke er helt ukjente for politiet, men at de foreløpig ikke vil si hva slags statsborgerskap de fire har.

Jenter under ti år

Alle de tre barna er jenter under ti år, opplyser politistasjonssjefen til VG. Hun sier videre at politiet har vært i kontakt med mannen de tror er far til barna.

– Vi er ikke hundre prosent sikre på at kvinnen er mor til barna, så det ønsker vi ikke å bekrefte på nåværende tidspunkt.

Reddet opp fra vannet

Det var klokka 17.28 mandag kveld at politiet fikk melding fra en forbipasserende. Meldingen gikk på at det var observert en barnevogn, og at det gikk spor ned til vannet. Da melder kom ned til vannet ble det gjort funn av gjenstander i vannkanten.

Politiet rykket ut til området Fagereng i Tromsø og hentet opp fire personer fra sjøen. De fire personene var livløse, og det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet før de ble fraktet til sykehus.

Det er ikke kjent hvor lenge de fire personene har ligget i vannet. Ifølge politiet ble det funnet støvler i vannkanten.

Mandag kveld undersøkte kriminalteknikere åstedet.

– Jeg kan ikke gå i detalj rundt etterforskningen, men politiet jobber med avhør og åstedsundersøkelser, sier Hermandsen til NTB.

Tom barnevogn

Politiet er interessert i observasjoner gjort i området i tiden før klokka 17.28 mandag ettermiddag.

En kvinne som Nordlys har snakket med, opplyser at hun observerte den forlatte barnevognen, som politiet har knyttet til hendelsen, på stedet ved 16.30-tiden.

– Jeg kom syklende langs Kvaløyvegen, og tenkte at jeg aldri har sett at noen har forlatt en vogn slik, men jeg tenkte at det kanskje var noen som skulle hente i barnehagen. Vogna var i alle fall tom. Det var i alle fall rart at den sto der, sier hun.

Etter funnet av de tre barna og kvinnen i sjøen søkte nødetatene, dykkere, redningsskøyte og helikopter i en tid etter flere mulige personer i sjøen.

Ordfører: – Bare trist

Ledelsen i Tromsø kommune har satt krisestab i forbindelse med hendelsen, bekrefter konstituert kommunikasjonssjef Eirik Linaker Berglund i kommunen overfor NTB. Kommunens psykososiale team er også satt i beredskap.

– Det er tragisk, og hele lokalsamfunnet er berørt av det. Det er bare trist, sier Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) til NTB.

Han sier kommunen har hatt fortløpende dialog med politi og UNN, og at de har forberedt morgenen med tanke på skole og barnehage.

– Rektor på den aktuelle skolen er informert og håndterer situasjonen. Skolene har rutiner for det, sier Wilhelmsen.

Også en barnehage er orientert om at den er berørt av hendelsen. Wilhelmsen kan ikke si om et eller begge av de to små barna som kritisk og livstruende skadd går i barnehagen.