– Det er skuffende og skremmende å se hvor høyt det tallet er, sier Tale Hungnes, samfunnsjef i Amnesty Norge, til Dagsavisen i en e-post.

Amnesty Norge testet i november nordmenns forhold til flere sentrale menneskerettigheter.

Ett av de sentrale funnene i den landsdekkende undersøkelsen viser at flere menn i Norge åpner for bruk av dødsstraff i dag enn i 2005.

41 prosent av mennene som har svart på undersøkelsen sier seg enig i påstanden: «Dødsstraff kan i noen tilfeller være en rettferdig straffereaksjon».

Amnesty har sjekket denne utviklingen over tid:

2019: 40%

2017: 33%

2005: 21%:

Færre kvinner

Av kvinner som har deltatt i undersøkelsen, sier 25 prosent seg enig i den samme påstanden.

Hungnes reagerer også på dette funnet:

– Selv det tallet er for høyt. Her har vi en jobb å gjøre. Dødsstraff krenker den mest grunnleggende menneskerettigheten, nemlig retten til liv, sier hun.

Uvitende nordmenn

Undersøkelsen ble gjennomført i regi av Repons Analyse, med et landsdekkende utvalg på 1005 deltakere.

– Hva tror dere økningen kommer av?

– Hvis du ser internasjonalt på dette går det i riktig retning i kampen mot dødsstraff. Men kanskje har problemstillingen blitt for fjern for nordmenn, sier Sindre Stranden Tollefsen, kommunikasjonsleder hos Amnesty Norge.

– Dette er en straffemetode som faktisk brukes. Det er en vellykket kampanje globalt for å avskaffe dødsstraff. Men kanskje har nordmenn blitt litt uvitende om denne straffereaksjonen likevel. Det kan være en hypotese.

Jobber med avskaffelse

Norge avskaffet dødsstraff fullstendig i 1979. Den siste henrettelsen fant sted i 1948. I samarbeid med FN har Norge i flere år jobbet for å få medlemsland til å avvikle dødsstraff.

Ifølge Amnesty, hadde 106 land avskaffet dødsstraff ved utgangen av 2018. Det samme året registrerte hjelpeorganisasjonen 690 henrettelser på verdensbasis, med unntak av Kina. Tallet viste en nedgang av henrettelser på 31 prosent siden 2017.

USA er et av landene som i dag fortsetter å praktisere dødsstraff. I sommer uttalte USAs justisminister William Barr at landets føderale myndigheter i år henretter dødsdømte for første gang på 16 år.

Med Kina, Saudi Arabia og Iran er Irak det landet i verden som utførte flest henrettelser i verden i 2018. Så langt i år ble hundre fanger henrettet i Irak mellom januar og september, ifølge Amnestys nytt om dødsstraff.

